Las listas de espera para poder operarse en Asturias han aumentado más de un 10% desde 2019

Las cifras proceden del registro del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y sobre las mismas ha incidido la diputada del PP en la Junta General del Principado de Asturias Beatriz Polledo en una comisión parlamentaria en la que estaba presente el consejero de Salud, Pablo Fernández.

En los datos, recogidos por Europa Press, figura que en el primer semestre de este año había 19.629 pacientes en espera estructural (frente a los 18.864 de la misma fecha de 2019 ), 2.670 transitoriamente no programables (frente a los 1.588 de 2019 ) y 2.532 en espera tras rechazo de centro alternativo (frente a los 2022 de 2019). El periodo medio de espera también ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Mientras que en 2019 era de 71,33 días para poder operarse, en el primer semestre de 2021 la cifra se elevaba a los 85,33 días.

Respecto a los datos correspondientes al año 2020, el PP se ha quejado de la falta de transparencia de la Consejería de Salud y los ha solicitado vía parlamentaria. Es así como los ha obtenido. En el primer semestre de 2020, la lista de espera sumaba 23.022 pacientes, confirmándose la evolución al alza.

Cuando Beatriz Polledo se refirió a este asunto en la citada comisión, Fernández respondió que no estaban satisfechos "a pesar de que los últimos tres meses fueron de mejoría". No obstante, ha dicho que esa mejora no es suficiente para "compensar todo el daño que está haciendo la pandemia". El consejero de Salud ha dicho que siguen trabajando en todo lo que pueda significar mayor accesibilidad de los ciudadanos a la atención sanitaria.