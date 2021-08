Después de una historia llena de infidelidades, traiciones y dolor, Melyssa Pinto y Tom Brusse han conseguido deja el pasado atrás y empezar una bonita relación de amistad. Su paso por Supervivientes ha hecho que los dos ex acerquen posturas y que se lleven mejor que nunca. La evolución de la pareja ha sorprendido a muchos, que no pensaban que Melyssa fuese capaz de perdonar la traición de su ex con Sandra Pica.

Y parece que cuando se crean nuevas alianzas, otras se rompen, Sandra y Tom han roto su relación y parece que la reconciliación no es posible, al menos en un futuro cercano. Sandra Pica ha dejado claro que no quiere volver a tener una relación amorosa con el francés, sin embargo, ha asegurado que no le importaría acercar posturas con Melyssa. La exconcursante de La isla de las tentaciones ha hablado para El programa del verano y ha contado que trató este tema con la madre de Melyssa, Nela.

"Que sepas que quiero tener una conversación con tu hija en privado. Creo que Melyssa no me parece una mala chica, porque al final me he dado cuenta por cosas que hablamos su madre y yo en privado", ha comentado la catalana. Además, Pinto cree que la finalista de Supervivientes y ella tienen algo pendiente para aclarar cosas que Tom les ha contado a cada una de manera diferente: "Creo que las dos si habláramos, entenderíamos muchas cosas de por qué la una piensa una cosa de la otra y todo podría cambiar bastante".

Melyssa ha respondido este viernes en directo a la ex de su ex, pero su postura no ha sido tan conciliadora: "No necesito que me tienda la mano, no entiendo que la conversación la quiera tener en estos momentos, justamente, cuando no se está llevando bien con Tom. Cada una ha vivido con el mismo hombre una relación distinta". No obstante, la invitada ha reconocido que tampoco ve mala chica a Sandra.

"En su momento me cabreé y le eché la culpa, que no la tenía, porque el que me debía fidelidad era Tom. Sí es verdad que ha habido muchas cosas que no me han gustado y que se que ha hablado de mí. No sé si lo que está queriendo decir es que a ella le ha hablado mal de mí, y viceversa; si es así, no lo sé", ha reconcomido Pinto. La exsuperviviente quiere dejar atrás su historia con Tom y Sandra: "Llegados a este punto creo que está todo hablado y le deseo lo mejor, no le deseo ningún mal y nada más. Yo no voy a seguir retroalimentando este trío", ha añadido.