Sandra Pica ha estallado tras las últimas declaraciones de su ex, Tom Brusse. El francés aseguró en El programa de Ana Rosa que la que hasta hace unos meses era su pareja le ha hecho mucho daño y que se arrepiente haber dejado a "una persona maravillosa" como Melyssa, su pareja en La isla de las tentaciones, por ella, que no ha sido justa con él.

Estas palabras parecen no haber sentado muy bien a la catalana, que ha hablado este miércoles en El programa del verano. Sandra Pica ha defendido que ella también sufrió por culpa de una infidelidad que cometió su pareja y que, por ello, ahora no tiene el derecho a echarle nada en cara. "La diferencia es que lo que tú le hiciste a Melyssa fue públicamente y lo vio toda España. Pero lo que tú me haces a mí, lo has hecho en privado. Yo he sido buena o tonta y no he hablado", ha comentado con tono brusco.

La exconcursante de La casa fuerte pide a Brusse que la deje tranquila y que no hable más de ella. "Al final vas a conseguir que hable. Cuando yo me encuentre bien, voy a contestar a todo", ha añadido. Pica ha explicado que no entiende la actitud de su ex cuando las últimas veces que se vieron quedaron en tener una relación cordial, por ello, no ha dudado en ponerse en contacto con él y pedirle explicaciones por su últimas declaraciones.

Sandra Pica avisa: "No me provoques, cuando esté bien voy a contestar a todo" #PdV18A https://t.co/46OJ8ume0e — El programa del verano (@elprogramadear) August 18, 2021

"Eres un despechado y se ha visto claramente. La conversación que tuvimos en privado está bastante lejos del 'con Sandra no volvería'. Ya estoy cansada y se lo he dicho a él. No quiero saber nada de esta persona, pero como le dije: No me provoques", ha narrado la entrevistada. La catalana reconoce que está defraudada, ya que siempre ha mirado por el bienestar de su expareja, por delante del suyo propio. "El único caso que he mirado por mí ha sido cuando he tomado la decisión de dejar a Tom y cada día tengo más claro en que es lo mejor, pero me duele que hable así de mí", ha sentenciado Pica.