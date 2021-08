Tom Brusse insinua que se equivocó al dejar a Melyssa por Sandra Pica: "Nunca me ha hecho daño, quizás la cagué"

Tom Brusse ha visitado este viernes el plató de El programa del verano, donde ha hecho un repaso de su paso por Supervivientes 2021 y ha hablado de su ruptura con Sandra Pica. El francés se ha sincerado, además, sobre su expareja Melyssa Pinto, con la que acabó formando una bonita amistad en la isla.

El exsuperviviente ha reconocido en directo que cometió muchos errores en su relación con la extronista y que ella no se merecía tanto daño. Por el contrario, Tom no ha sido tan comprensivo con Sandra Pica, a la que ha acusado de no haberle tratado bien. La palabras del invitado han dejado entrever que se arrepiente de haberse decantado por Sandra cuando Melyssa era su pareja.

"Es verdad que Melyssa no me ha hecho daño, ha sido siempre muy buena conmigo y quizás la cagué, porque Sandra lo que ha hecho conmigo no ha sido del todo muy bueno, así que haber dejado a una persona maravillosa por una persona que me hizo bastante daño...", ha comentado Brusse. "Se puede decir que te la han devuelto con la misma moneda", ha interrumpido Antonio Rossi. En consecuencia, el exconcursante de La casa fuerte ha empezado a reírse tras la ocurrencia del colaborador y ha entonado el mea culpa

Los colaboradores le han preguntado si vería posible vivir una segunda oportunidad con su compañera de reality y ha contestado que no, pero que nunca puede decir nunca. Sin embargo, Tom ha descartado volver con ella, al menos por el momento, y ha querido dejar claro que lo único que les une ahora es un cariño fraternal. Además, ha aclarado que a él le gusta jugar y que, por ello, se podría haber malinterpretado su actitud, pero que su objetivo solo era picarla.

Reconoce los errores que ha cometido en su relación con Melyssa y admite que ella nunca le ha hecho daño #PdV13A https://t.co/62DYvBiuNW — El programa del verano (@elprogramadear) August 13, 2021

El francés ha explicado que la relación entre ambas familias es muy buena y que incluso ha podido hacer las paces con el padre y la hermana de Melyssa. Tom ha justificado el deseo de su padre a que vuelva con la extronista: "Después de haberle hecho yo daño, ella se alejó seis meses de la tele, nunca ha pisado un plató para hablar mal de mí, entonces, cuando mi padre vio eso y ha visto el comportamiento de Sandra y de su familia, también, pues, es normal".