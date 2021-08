El programa Espejo público ha dado voz a la historia de Banana, un perrita que fue asesinada por unos ladrones que entraron en casa de sus dueños mientras ellos estaban de vacaciones. Los delincuentes forzaron la cerradura del ático de Álvaro y Becky aprovechando que la persona que estaba a cargo de la perra había salido a cenar y se encontraron con el animal.

Los ladrones, además de robar, secuestraron a la perrita, le ataron las patas con unas cuerdas, le pegaron una paliza, intentaron asfixiarla con un pañuelo y la tiraron desde un coche en marcha. Tras escuchar los aullidos de dolor del animal, una vecina acudió en su ayuda, pero Banana finalmente acabó muriendo debido a las heridas.

Sus dueños han intervenido este martes en Espejo público para denunciar públicamente este triste historia. Álvaro ha defendido que los ladrones podrían haber entrado en su casa y haberse llevado todo lo que quisieran sin necesidad de hacerle daño al animal. "Entran en la casa, prácticamente no roban nada, 400 euros, maltratan de una manera total a la pobre perra, que es un perro de techo, de apenas diez kilos y que nunca ha hecho nada, nunca ha mordido a nadie", ha comentado.

El dueño ha explicado que podrían haber metido en cualquier habitación a su mascota para llevar a cabo su cometido, ya que no era un animal agresivo: "Era un perro al que le podrían haber metido en un baño y no haberle hecho sufrir de esa manera, podrían haber desvalijado la casa entera sin problema". Becky ha contado que aún no creen lo que ha pasado y que no entienden cómo existe gente capaz de hacer algo así. Asimismo, la joven ha añadido que Banana estaba encerrada en la cocina y que si se cruzaron con ella fue a propósito.

🔴DIRECTO| Unos ladrones asaltan una casa para robar, secuestran a la perra y la maltratan, nos los explican Álvaro y Becky, dueños de 'Banana'



"De la casa no se llevaron casi nada e hicieron sufrir a nuestra perra cuando ella es muy buena y no les hubiese hecho nada" pic.twitter.com/tQmpENHXqI — Espejo Público (@EspejoPublico) August 17, 2021

Por el momento, estos delincuentes no han sido localizados. La policía ya está al tanto de lo ocurrido y se están revisando las cámaras de la urbanización para intentar dar con ellos. Además, hay una testigo que ya ha declarado ante la policía. Ahora, el único consuelo de esta pareja es saber que algunos vecinos acompañaron a Banana hasta que falleció.