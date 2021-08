Dimite una concejal de la CUP tras interrumpir un monólogo con bromas sexuales "no adecuadas"

La concejal de Feminismos en el Ayuntamiento de Navarcles (Barcelona), Ylènia Morros (CUP), ha dimitido después de que el pasado sábado parara un monólogo del humorista Albert Boira durante las fiestas del municipio al considerar que sus comentarios y bromas sobre la diversidad sexual eran machistas y "no adecuadas".

Ha hecho saber su decisión por redes sociales: "Ha sido la gota que ha colmado un vaso que ya estaba lleno desde hacía muchos meses". Morros ha dicho que la decisión ya estaba pensada "desde hacía semanas" por las "contradicciones" que ve en el gobierno municipal formado por Ara Navarcles (adscrita a ERC) y Navarcles En Comú.

@rac1 @diariRegio7 @CatalunyaRadio ,,, regidora de la CUP de l ajuntament de Navarcles, censurant un monòleg de la festa Major en directe.... Veure per creure... pic.twitter.com/J48eSzvCel — Pere Sala (@calamanda69) August 14, 2021

"Puede que vosotros no os hayáis sentido ofendidos, porque quizás no formáis parte de estos colectivos, pero sí se han hecho bromas de carácter sexual que no son adecuadas y que nosotros trabajamos cada día para visibilizar estas agresiones", explicó Morros tras pedir el micrófono al monologuista el pasado sábado.

Los asistentes al evento comenzaron a abuchear a la concejala. Boira, fundador del primer Comedy Club LGTBIQ+ de España, pidió a los espectadores que no gritasen y apeló al "diálogo, entendimiento, empatía y educación". Algunos compañeros de gobierno de Morras se han unido a las críticas y la acusan de censurar el espectáculo y de creerse "moralmente superior al resto".