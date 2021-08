El testimonio que puede cambiarlo todo sobre Paloma Cuevas y Enrique Ponce

Paloma Cuevas desafió a la prensa durante la última gala Starlite a la que también acudió 20minutos. La empresaria, convertida en diseñadora por arte de birlibirloque, no quiso atender a los medios de comunicación, a los que dio esquinazo en el photocall, pero posó alegre y distendida para las cámaras de su revista de cabecera. Una afrenta que nadie entendió y que ha puesto a la hija de Victoriano Valencia en el foco de todas las críticas.

Resulta sorprendente que no quisiera aclarar lo que sí hace su jefa de prensa, Alicia Ors, que telefonea sin cesar para matizar cualquier información en la que aparece su nombre. Un esfuerzo muy loable, pues para Ors no hay horario ni fecha en el calendario que le impida cumplir sus objetivos.

Tras alcanzar el acuerdo de divorcio de Enrique Ponce, nada encaja en la versión edulcorada que Paloma ha sostenido durante este tiempo. Novela de ficción radiada por fascículos y que no coincide con lo que explican aquellos que hablan sin directrices. Son las que no minimizan u olvidan que la ex pareja tardó casi un año en poder acercar posturas. Y, tras la firma, son varios los reportajes publicados que parecen tener intención de dañar la imagen del torero.

Sin embargo, todo podría cambiar de forma inmediata. 20minutos ha podido saber que en los próximos días podría hacerse público el testimonio de alguien que ha conocido de cerca la relación entre Paloma y Enrique. Una persona clave, con gran conocimiento sobre lo concerniente a la ya ex pareja, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo y que tiene ganas de desvelar lo que hasta ahora ha sido secreto u omisión. Reflexiones que resituarían a los protagonistas y que, sin duda, aportarían una visión necesaria entre tanto almíbar. La historia se reescribe desde dentro.