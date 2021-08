Euskadi no seguirá, por el momento, las nuevas recomendaciones para el personal de residencias

Euskadi no seguirá, por el momento, las nuevas recomendaciones para el personal de residencias que este pasado miércoles acordó el Consejo Interterritorial de Salud, como la de realizar dos PCR semanales a los trabajadores que no se hayan vacunado o poder cambiarles de puesto de trabajo. No obstante, las instituciones vascas seguirán debatiendo la posibilidad de aplicarlas.