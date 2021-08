Satse Euskadi no ve "una prioridad la vacunación por ley" en residencias y pide no usarla como "cortina de humo"

La secretaria de Organización de Satse Euskadi, Encarna de la Maza, ha considerado que la vacunación "por ley" del personal de las residencias no es "una prioridad", teniendo en cuenta el elevado porcentaje de profesionales que están vacunados, y ha pedido que no se use "como cortina de humo" para evitar abordar "otros problemas que sí lo son" como el "déficit" de profesionales, la "ausencia" de inversiones o la adecuación a los centros.