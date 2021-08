Carmen Lomana carga contra Rocío Carrasco: "No puedo soportarla ni un minuto más, esto es un negocio"

Desde que Rocío Carrasco rompiera su silencio el pasado mes de marzo con su serie documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha ganado adeptos, pero también detractores. Entre ellos está Carmen Lomana, quien arremetió contra ella este domingo en la gala de la fundación Starlite, en Marbella.

La prensa le preguntó a la socialité por el evento benéfico, pero también por temas de actualidad en el plano de la crónica social, como el revuelo que causó el testimonio de la colaboradora de Sálvame en su serie documental. Lomana lo tiene claro: se trata de un "negocio".

La empresaria dejó de ver la docuserie después de que Carrasco profundizara en sus denuncias contra Antonio David Flores y la hija que ambos tienen en común, Rocío Flores; así como con la mujer del ex guardia civil, Olga Moreno, de la que dijo la famosa frase "no tiene coño".

"Es que no la he visto, cuando sale cambio de canal. Ya no puedo soportarla ni un minuto más, no la he visto. Esto es un negocio, ya volverá cuando les interese, luego fregarán el suelo con ella, subirán a la otra a los altares, hay cadenas en las que la felicidad no existe", declaró Lomana ante los periodistas.

Además, Lomana opinó que la entrevista que Carlos Sobera le hizo a Olga Moreno en Ahora, Olga, fue "cruel". De hecho, notó que la ganadora de Supervivientes 2021 no lo estaba pasando bien, ya que se dejó ver "triste" y "cansada".