Estepona acoge el martes el musical 'Hotnight' con las mejores canciones de la historia del cabaré en Brodway

Tras su paso por la Gran Vía de Madrid, la compañía Onbeat presenta el primer tributo-cabaret con alma de musical. Las entradas están a la venta en tickentradas.com, emelleventos.es y taquilla de la Plaza de Toros, el día del espectáculo.

Se trata de un espectáculo singular y único lleno de sorpresas, donde se analizan las diferentes formas del amor y donde nada es lo que parece, protagonizado por Naím Thomas (Operación Triunfo), Anaís Sancruz (Circo Price) y Celeste Zerine (artista internacional).

Este musical recoge las mejores canciones de la historia del cine relacionados con el cabaré, los relatos picantes y el musical Broadway. 'Burlesque', 'Moulin Rouge', 'Nine', 'Chicago', 'Nueve Semanas y Media', 'Streptease', '50 Sombras de Grey' y muchas más, en una historia que irá atrapando al público poco a poco, con unos maestros de ceremonias muy originales y con números pocas veces vistos en España.

Según ha informado el Ayuntamiento de la localidad malagueña, "no faltará alguna sorpresa más picante; pero sin caer en la irreverencia, pues está hecho son estilo, elegancia y sensualidad, no sexualidad; porque el respeto al musical no está reñido con el erotismo".