Del telescopio al frontal: guía para disfrutar de las Perseidas (¡y evitar que se te escape alguna estrella fugaz!)

Del 11 al 13 de agosto tendrá lugar el punto álgido de uno de los fenómenos más mágicos del año: las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo. Será entonces cuando miles de estrellas fugaces surquen los cielos y muchos miren hacia arriba pidiendo deseos. De hecho, a mitad de agosto se multiplicarán las oportunidades para implorar al cielo nuestros anhelos puesto que, aunque desde la mitad de julio las perseidas ya han comenzado a surcar el cielo nocturno, será en apenas unos días cuando alcancen su máxima actividad: en sitios alejados de la contaminación lumínica, se podrán ver hasta 50 perseidas por hora.

Por ello, son muchos los que acuden a citas astronómicas, ya sea programadas para disfrutar de un mayor rigor científico, o caseras, mediante una escapada particular, para observar este fenómeno anual. Claro que, para aprovecharlo lo máximo posible, debemos ir bien equipados. Además de preparar ropa de abrigo por si la noche sale fresca, no debemos olvidarnos de un repelente de mosquitos que mantenga estos insectos alejados de nosotros, si no queremos volver a casa llenos de recuerdos en forma de picaduras. Asimismo, es recomendable contar con un equipo adecuado que nos permita observar el cielo con mayor claridad.

No tenemos por qué hacer una gran inversión para obtener un telescopio profesional, puesto que hay aparatos más económicos que son perfectos para principiantes en la materia y para aficionados amateur. De hecho, existen opciones portátiles que pueden llevarse siempre encima, ya que observar el cielo las estrellas y las constelaciones es siempre un placer. Para que no te falte de nada para disfrutar de las Perseidas, en 20deCompras hemos buscado los artículos básicos para exprimir al máximo este momento mágico. ¿Qué deseos vas a pedir este año?

Qué no debe faltarte para disfrutar de la lluvia de estrellas

-Telescopio astronómico, nivel principiante.

Este telescopio es perfecto para principiantes. Amazon

- Telescopio monocular, para llevar siempre encima.

Este telescopio se puede llevar siempre encima. Amazon

- Manta de picnic, para tumbarnos bajo las estrellas.

Esta manta puede recogerse para ocupar menos espacio. Amazon

- Planisferio para descubrir el cielo.

Con este planisferio podemos encontrar las estrellas y constelaciones. Amazon

- Frontal, para no perderse en la oscuridad.

Con este potente frontal podremos ver en la oscuridad. Amazon

