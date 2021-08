Raquel Mosquera achaca sus brotes psicóticos a las "mentiras" de Rocío Carrasco: "Lo que vi me causó disgustos"

Este miércoles, Raquel Mosquera es la protagonista del nuevo número de Semana, revista en la que ha hablado abiertamente de su delicado estado de salud, su tratamiento y las polémicas que le han afectado.

En los últimos meses, la viuda de Pedro Carrasco ha sufrido dos brotes psicóticos derivados del trastorno bipolar que sufre desde hace años, motivo por el que ahora tiene que cuidar, más que nunca, su salud.

"Estaré con revisiones, con psiquiatras y psicólogos casi todas las semanas hasta controlas las pautas", ha explicado al mencionado medio, reconociendo que las declaraciones que Rocío Carrasco hizo sobre ella en la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva afectaron gravemente a su salud mental.

"Llegó un momento en el que no podía con tanta mentira", ha afirmado, manteniéndose en su posición de que la hija de Rocío Jurado no es del todo sincera en su testimonio. "Lo que vi me causó muchos disgustos", ha lamentado.

El arranque de la serie documental, según afirma el rostro televisivo, tuvo un impacto directo en su salud. Y, de hecho, su malestar persiste e influye en su día a día. "Eso no se te quita de un día para otro, por mucho que yo lo intente", ha zanjado.