El PP, Cs y Podemos presentan una propuesta de ley conjunta para "frenar el pucherazo" en las Cámaras de Comercio

Así lo han anunciado el presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, y el coordinador autonómico de Ciudadanos, David Salazar, en rueda de prensa este lunes en Mérida en la que han anunciado la presentación de esta propuesta de ley conjunta del PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, aunque ésta ultima formación no haya estado presente en la comparecencia.

En su intervención, el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha explicado que en el último pleno de la Asamblea de Extremadura, la Junta incluyó "de rondón" en un decreto ley de ayudas pymes y autónomos, la modificación de la Ley de Cámaras de Comercio, con el objetivo de "pisotear el sistema democrático" y que "se obviara el debate parlamentario" entre los grupos.

"Pensaría el que hiciera el decreto-ley que los grupos parlamentarios no íbamos a leernos ese decreto-ley" en el que se recoge un "pucherazo" como era la modificación de la Ley de Cámara de Comercio, tras lo que ha planteado "¿qué tiene que ver un decreto ley de ayudas a autónomos con la modificación de una ley como era la de Cámaras de Comercio", ha planteado Monago.

A su juicio, a la hora de elaborar este decreto ley, el Gobierno regional "entendió que a lo mejor colaba y no nos dábamos cuenta" e incluyó esta modificación de la ley de Cámaras de Comercio cuyo objetivo es que "haya una sobrerepresenación de la patronal extremeña para que controlen la Cámara de Comercio, en perjuicio de las pymes y los autónomos", ha aseverado.

Según ha recordado el dirigente del PP extremeño, la Junta de Extremadura ya intentó hace tres años modificar esta ley, pero entonces el PSOE no tenía mayoría absoluta en la Asamblea "y la oposición fue capaz de frenar ese pucherazo" vía enmiendas.

LA JUNTA "VUELVE A LAS ANDADAS"

Sin embargo, "ahora vuelve a las andadas" con esta modificación, pero ahora "va a ser más difícil frenarlo" porque el PSOE tiene mayoría absoluta en la Asamblea, por lo que se ha aprobado esta modificación por la vía del decreto ley, ha señalado Monago, quien ha apuntado que la normativa otorga dos vocalías de las Cámaras de Comercios a las asociaciones empresariales más representativas, sin embargo, con esta modificación, se establece que la patronal tenga ocho vocalías de esta institución cameral.

Esto supone "restar cualquier atisbo de democracia representativa" en las Cámaras de Comercio, ha lamentado el dirigente del PP extremeño, quien advertido que "la paz social no se compra con dinero de los extremeños, y no se compra con un decreto ley", por lo que ha aseverado "no se puede presumir de paz social que se gana con un decreto ley", ya que de esta forma se está "dañando el prestigio que tienen las Cámaras de comercio".

Ante esta situación, el presidente del PP de Extremadura ha reclamado el jefe del Ejecutivo regional, Guillermo Fernández Vara, que "saque sus manos de las cámaras de comercio" y que "dé marcha atrás en esa sobrerepresentación con la que quiere comprar el diálogo social", lo cual ha realizado "de la peor manera posible, como es vía decreto ley".

Por su parte, el coordinador autonómico de Ciudadanos, David Salazar, ha valorado que los tres partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura se han puesto de acuerdo para presentar de forma conjunta esta propuesta de ley, para "defender el prestigio" de Cámaras de Comercio, que ha sido "ganado a pulso durante mucho tiempo".

Salazar ha considerado que las mayorías absolutas "necesitan contrapeso" por parte de los partidos de la oposición, que en este caso se han unido "independientemente de la ideología", con el objetivo de que en la Cámara de Comercio puedan estar representados también las pequeñas empresas y los autónomos, y que "no tengan tanto peso solo los grandes empresarios".

Por todo ello, el coordinador de Ciudadanos Extremadura ha confiado en que "el PSOE recapacite", de tal forma que la patronal pase de esos ocho vocales que se recogen en la modificación de la Ley de Cámaras de Comercio, a los dos vocales que están establecidos actualmente.

Finalmente, y respecto a futuros pasos a dar en el caso de que la mayoría absoluta del PSOE rechace esta propuesta de ley, Monago ha señalado que no descartan acudir a la justicia para que pymes y autónomos cuenten en las Cámaras de Comercio con una representación que "se han ganado a pulso".