Lakuntza apuesta por mantener la huelga indefinida en Tubacex como "única garantía de poder llegar a un acuerdo"

En declaraciones a Europa Press, Lakuntza se ha referido, de esta manera, a la situación en el fabricante vasco de tubos de negociación de una salida al conflicto en las plantas de TTI y Aceralava, en las que el TSJPV ha anulado los 129 despidos que había planteado la empresa.

El líder de ELA ha afirmado que en este conflicto el sindicato está, sobre todo, "buscando un acuerdo", con "disposición a negociar" y con "una sentencia a favor".

Mitxel Lakuntza ha asegurado que la resolución judicial se hace "contra viento y marea" porque "lo que dice es muy importante", y les da la razón "en el argumento principal" de que "no hay justificación" para el ERE. "Reconoce lo que los sindicatos denunciábamos, pero aún y todo, entendemos que parte de la solución pasaría por una negociación y es el punto en el que estamos", ha añadido.

Lakuntza ha denunciado que la empresa ha demostrado en todo el proceso hasta "mala fe" en algunas cuestiones y, "cada vez que se ha movido, es porque los hechos le han obligado".

"Es una empresa que viene a decir que sobra gente cuando la sentencia dice precisamente lo contrario, que es una situación coyuntural derivada del Covid", ha manifestado. Además, ha acusado a la empresa de "manipular" para transmitir una "información falsa, algo acreditado en la sentencia", que "le saca los colores a la empresa".

El dirigente sindical ha recordado que están exigiendo "garantías para volver al trabajo" y la empresa está planteando una propuesta "llena de generalidades, de inconcreciones".

"Nosotros estamos dispuestos a hablar del ERTE e incluso a hablar de un ERE, pero que no tenga despidos traumáticos y pueda haber salidas voluntarias. Esa es la posición del comité, pero nos encontramos con una empresa que no tiene ninguna voluntad de negociar", ha añadido.

Mitxel Lakuntza ha insistido en que la voluntad de negociar de su sindicato es "máxima", pero también "voluntad porque no se despida a nadie", que no sabe si es la que tiene CC.OO., cuya líder, Loli García, afirmó hace unos días no constatar mucha voluntad negociadora en ELA.

"Esta situación es porque ha habido una lucha sindical y una defensa jurídica que ha permitido estar aquí, si se analiza lo que hace CC.OO. en otras empresas tiene poco que ver con lo que pasa aquí, en otros sitios la posición de CC.OO. suele ser firmar el ERE directamente", ha denunciado.

MANTENER LA HUELGA

En esta situación, se ha mostrado favorable a mantener la huelga indefinida iniciada en febrero en las dos plantas alavesas porque, en este momento, es la "única garantía de poder llegar a un acuerdo".

"Los más necesitados de un acuerdo son los trabajadores evidentemente, por eso, está la negativa de la empresa a negociar nada y sabemos que, a medida que desaparezca la presión, la empresa, evidentemente, va a tener menor disposición para la negociación. Hoy la negociación depende de la capacidad de presión de la huelga", ha asegurado.

Ante el planteamiento de algunos sindicatos como CC.OO. que creen que deben ser los trabajadores los que decidan en referéndum si se mantiene o no la huelga, Lakuntza ha explicado que cada empresa tiene "su tradición desde el punto de vista de tomar las decisiones y Tubacex tiene la suya".

El dirigente de ELA ha señalado que los sindicatos han preguntado recientemente a sus afiliados por la continuidad de la huelga "y ha salido mayoritariamente" el apoyo a continuar con esa movilización.