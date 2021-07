Una diputada de Vox arremete contra la aparición de la actriz musulmana Hajar Brown en una revista

Hajar Brown ha protagonizado la portada de una de las ediciones de la revista Cosmopolitan en la que han apostado por el mensaje de "sentirse orgullosa de tus diferencias".

La actriz siempre ha realizado activismo a través de sus redes sociales en favor de la inclusión de las mujeres musulmanas dentro de las campañas publicitarias, el cine y las series.

Rocío De Meer, diputada en el Congreso de los Diputados del partido Vox, ha criticado que se le ofrezca esta oportunidad a la actriz a través de sus redes sociales.

"¡Despierta ya, Europa!", ha expresado a través de un tuit adjuntando dos imágenes publicadas en la revista en las que salía la que fuera Amira en la serie Skam.

La propia Hajar Brown ha hablado con 20minutos, ofreciéndonos su opinión acerca del comentario de la política.

Pregunta: ¿Cuál este opinión sobre ese comentario?

Respuesta: La verdad es que es predecible, insípido y estúpido. No me sorprende, no es nada nuevo, siempre han ido con ese discurso. En algún momento iba a pasar que me tocara a mí.

P: ¿Crees que puedes verte perjudicada?

R: Obviamente claro que yo salgo perjudicada. Sigo perteneciendo a una minoría, y es mi cara, mi imagen, están emancipando lo que soy yo. Me están dando visibilidad, y la posibilidad de que la gente que piensa y sigue ese tipo de discurso si algún día me ve, violente contra mí. En vez de decir "mira, es la de Skam!", que digan "¡mira, es la de Vox!". Al final la que sale perjudicada soy yo, entonces no me hace gracia este tipo de comentarios y que se difunda mi cara por ahí entre estas personas.

P: ¿Crees que puede afectar a que disminuya la visibilidad que estáis alcanzando poco a poco en las campañas publicitarias?

R: Sinceramente no creo que afecte este inconveniente desagradable con la visibilidad que le estoy dando al colectivo. Al final cada marca tiene sus propios valores, su propia forma de trabajar e intentan conocer a las personas con las que trabajan. A mí las marcas me quieren porque coincidimos en valores, por eso no creo que vaya a salir perjudicada, y si salgo perjudicada es porque no tenía que estar en esa campaña.

P: ¿Has recibido algún tipo de comentario discriminatorio después del tuit de la diputada?

R: A raíz de esto sí. He recibido varios comentarios muy discriminatorios, ofensivos, con mucha violencia de por medio. Si ya de por sí ya los recibía sin ningún tipo de excusa, ahora ya que hay un político que se supone que tiene un poder que lo respalda, la gente se siente más libre para decir lo que piensa sobre mí y me cae todo a mí. Pero eso es lo de menos. Lo que me preocupa más es que sea mi cara, mi imagen, la que se visibilice... Que se haga campaña con mi cara. Para respaldar su discurso de odio, antes siempre cogían fotos de Google de gente anónima, pero es que ahora ya es una foto de alguien de aquí (de España). Eso es lo que más preocupa, porque los comentarios se pueden bloquear.