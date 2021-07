Cada vez son más las personas que hablan de sus problemas de ansiedad. Y, de hecho, la última en hacerlo ha sido María Isabel, que se ha retirado de la música para cuidar su salud mental. Esta noticia se ha tratado este viernes enTodo es mentira, que ha contado con la opinión de Karina para hablar de ello.

La artista, que, al igual que María Isabel, también participó en Eurovisión, vivió durante años la parte oscura de la industria musical. Esto la llevó al límite, así que tuvo que acudir a un profesional, una decisión que, ahora, agradece.

"Yo tuve ayuda. Pedí ayuda a una amiga que terminó su carrera de Psicología. Yo, estando en la cresta de la ola, en el 78, prácticamente por hablar coloquialmente me dieron la patada en el culo en mi casa discográfica", ha explicado a través de una videollamada.

"Tenía 29 años. Me acuerdo de que estaba muy lejos el despacho y me fui andando a mi casa, que eran como 5 o 6 km porque tenía que pensar y lo primero que tuve fueron mis amigos y familiares, que me dijeron que yo tenía un nombre. El primero el que tengo, Maribel. Y luego ya, Karina", ha añadido.

Por este motivo, la cantante ha pedido a la audiencia que cuide su salud mental y se apoye en sus seres queridos. "Yo tengo confianza en casa. Es muy importante que en casa te escuchen y te apoyen. Ir a un buen profesional y ver las cosas poco a poco. A lo mejor uno puede estar equivocado", ha zanjado.