María Isabel anuncia que deja la música por sus problemas de ansiedad: "Estar en la industria se hace muy complicado"

Los fans de María Isabel se han llevado una triste noticia este jueves, pues la cantante de 26 años ha anunciado en sus redes sociales que dejaba el mundo de la música.

La artista onuvense saltó a la fama tras ganar Eurojunior 2004 con Antes muerta que sencilla cuando solo tenía 9 años. Pero ahora, tras firmar en 2019 con Roster Music y haber concursado en Tu cara me suena 8, la joven ha declarado que deja la industria por sus problemas de ansiedad.

"Me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé", ha anunciado en un post de Instagram este jueves. "Pero, a día de hoy, estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia... ¡Y más yo que nunca he dejado de luchar!".

"Me veo en la obligación de tener que tomar un respiro, un tiempo para pensar, meditar y saber el camino a seguir", ha escrito. "Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto".

"Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario, y más en este mundo...", ha asegurado. "Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora, con lágrimas en los ojos, solo me queda deciros... ¡Gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años aquí! Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando".

"¡Sois los mejores seguidores que he podido tener desde pequeña, siempre me habéis llevado a lo más alto!", ha continuado. "Es el momento de meditar de pensar, de trabajar duro... y que Dios decida el camino. Os amo mucho".