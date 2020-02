María Isabel: "Me gustaría llevar ahora la música española por todo el mundo como lo hice cuando era una niña"

Si hay algo que tiene claro María Isabel son las ideas. Aquella niña que nos fascinó -y que ganó Eurojunior con 9 años- con el hit Antes muerta que sencilla es ahora, quince después, una mujer que sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Se apartó un tiempo de la música, pero decidió volver con fuerza y por todo lo alto: poniéndose a prueba cada viernes en Tu cara me suena y con Dos de la tarde, su nuevo single que sigue la estela de los sonidos urbanos que exploró en los anteriores.

¿Cree que la gente que no la sigue habitualmente se sorprenderá de su estilo urbano? ¡Qué va! La gente lo está recibiendo bien y puede ver que como visto ahora no vestía con 9 años. Además, ya tuve la suerte de hacer reguetón de pequeña con alguna que otra mezcla. Realmente es lo que he querido hacer siempre. Estoy contenta, la gente lo está recibiendo bien, le encanta mi música y me apoya música.

¿Se puede hacer reguetón sin cantar letras machistas? Yo creo que sí. Asociamos el reguetón con letras machistas y realmente es el trap el que más letras machistas contiene. El reguetón antiguo, antes de Don Omar y Daddy Yankee, sí tenía letras de violencia, de machismo o de droga, pero luego se le dio una vuelta. En mi caso, hago eso, le doy la vuelta. Igual quiero decir las mismas cosas que dicen ellos, pero desde el punto de vista de la mujer y siempre camuflándolo. Que no me importaría hablar claramente, ¿eh? Soy una persona muy clara y, seguramente, en alguna letra futura hablaré más claro, pero siempre desde el empoderamiento de la mujer.

¿Por qué dice que lo camufla? Me refiero a que tú puedes dar el mismo mensaje que da otra persona en el mismo estilo, pero no con tanta claridad. De hecho, en mis canciones es muy característico lanzar mensajes, pero mucha gente no se entera de lo que quiero decir. Y eso es bueno. Está guay.

¿Se considera feminista? Sí, lucho por la igualdad. Si eso es el feminismo, pues me considero así. Pero nunca más que el hombre. Es eso de mirarte al espejo y decir "aquí estoy yo y puedo con todo".

Tiene una imagen muy sexi. ¿Es un papel o realmente es así? Yo soy así. Mira, lo que se ve en los vídeos, y lo que cuentan las canciones, soy yo. Soy sexi, soy atrevida, no me da vergüenza nada... Y soy educada, evidentemente. A todos nos gusta gustar, que nos miren... Bueno, depende de las miradas y de quiénes vengan [risas]. Yo soy así, si haces un repaso de todas mis canciones, en cada una se puede conocer un poco más de mí.

Hablando de conocer, la conocimos hace ya casi 16 años, cuando tenía 9, ¡y parece una recién llegada! Sí. Ahora mismo es, de alguna forma, un antes y un después. Cuando era niña hice cuatro discos, una película... Hice de todo. Luego estudié y lo aparqué todo, y ahora vuelvo. Efectivamente, es un antes y un después. De hecho, me gusta que lo vean así. Estoy muy orgullosa de que me diera a conocer con Antes muerta que sencilla, amo ese tema y lo sigo cantando, pero sí es verdad que quiero que me conozcan por la música que hago ahora mismo.

'Antes muerta que sencilla' la perseguirá toda la vida. ¿Qué siente al respecto? Para mí es un orgullo tener ese tema, que es como un himno. La canta y la sabe todo el mundo, y yo la sigo cantando y ojalá lo haga hasta el día que me muera. Y yo encantadísima. Yo no reniego de ella, pero me gustaría que me empezaran a ver desde otro punto de vista, porque también hago más música.

Se suele decir que los niños artistas, de alguna forma, pierden su infancia. ¿Fue su caso? No. Yo trabajaba, si se puede decir trabajar, porque para mí era disfrutar, y lo hacía en vacaciones o los fines de semana. Tengo que dar las gracias a mis padres, que no dejaron que hiciera más cosas de las que ya hacía y en cambio sí me inculcaron que estudiara.

¿Por qué decidió dejar la música? Porque era muy niña cuando empecé y quería estudiar algo aparte, además de formarme en la música, y también ver cómo sería mi vuelta. Con el tiempo, y después de tanto buscar, pensé que para qué iba a dar más vueltas, así que he decidido hacer lo que realmente he querido hacer siempre y voy a ser quien soy. No hay más. Fue un poco pensar y salir con seguridad.

¿Nunca fue un adiós definitivo? Nunca. Siempre supe que volvería. Más fácil o más difícil, pero siempre lo supe.

¿Y se puede ser feliz sin la música? Yo no. A mí lo que me hace vibrar es la música, estar en un escenario. Yo puedo estar haciendo otras cosas que me gustan, pero no me hacen vibrar como lo hace la música. Cuando no se tiene, se echa de menos. ¡Y por algo estoy aquí!

¿Ha llegado para quedarse? Por lo menos tengo ese objetivo.

¿Ha comprobado lo difícil que es el mundo de la música? Es difícil todo. En el mundo es difícil todo y, si fuera fácil, sería demasiado aburrido. Cuanto más te cuesta algo, más lo disfrutas después, una vez que lo has conseguido. También juego con la ventaja de que a mí ya me conocían y que el público que me ha seguido desde que era pequeña sigue ahí. Obviamente a ellos se está sumando mucha gente nueva a la que le gusta mi música y a la que estoy muy agradecida.

Conoce las mieles del éxito. ¿Hay ganas de volver a triunfar? Por supuesto. Con muchísimas ganas y cada vez llegando a más gente. Poco a poco, porque no tengo prisa.

¿Qué tiene 'Tu cara me suena' que todo el mundo quiere participar? Es un programa musical divertido, sano, que da visibilidad y permite a la gente que te conozca tal y como eres. Disfruto mucho haciéndolo. Obviamente, no soy imitadora, soy cantante, por lo que habrá galas que me cuesten más y estaré por abajo y otras que me salgan mejor. Para mí, es un regalo estar ahí.

¿Le cuesta mucho imitar? A mí, que no soy imitadora, mucho. Hay que aprenderse letras y coreografías en apenas tres o cuatro días, pero se puede. Aunque es verdad que en directo se me olvidan muchas veces [risas].

Imitó a Isabel Pantoja. ¿Es uno de sus referentes? A ver, yo, desde pequeña, siempre he sido muy fiel a mí, por lo que no he tenido referentes musicales, por así decirlo. Admirar, admiro a muchas personas. Si me preguntas por orgullo, pues por ejemplo Rosalía representa ese orgullo de llevar por el mundo la música española y a mí me gustaría también hacerlo algún día de manera adulta, porque ya lo hice de niña.

Cantante

4 de enero de 1995 (25 años)

Ayamonte (Huelva) María Isabel es una cantante solista que saltó a la fama en el Festival Eurovisión Junior 2004 con su canción 'Antes muerta que sencilla', con la que se proclamó vencedora del festival el 20 de noviembre de ese año. Hizo sus pinitos en el cine y como modelo y presentó Los Lunnis.

¿Considera que tiene un estilo propio? Sí. Yo ahora estoy haciendo urbano, que es lo que me gusta, pero, lo que me caracteriza, aparte de mi naturalidad al hacer las cosas, es que mis letras son diferentes a las del resto de la gente que hace reguetón. Que eso no quiere decir que un día yo saque una canción que hable de sexo, pero no desde lo soez.

Ahora que está más expuesta, ¿lee las redes sociales? Sí, leo casi todo. Soy muy activa y, con el tiempo, he ido aprendiendo, porque soy bastante temperamental. A mí lo que más me molesta es la forma de decir las cosas. Me puedes dar tu opinión, buena o mala, pero de buena forma. Soy fan de la educación. Tendemos a juzgar antes de conocer a las personas, pero eso es incontrolable.

Ha vuelto al foco mediático. ¿Le agobia? ¡Qué va! Estoy como pez en el agua [risas]. Lo he vivido desde pequeña, es lo que me gusta y esta es mi forma de vivir.

¿Se obsesiona con el futuro? No, me obsesiono con el presente, con hacer las cosas bien, paso a paso, pero sin dejar de hacerlas.