Cvirus.- Compromís recorda a Delegació de Govern que "encara" desconeix el procediment de PCR en presons

En aquesta sol·licitud, la coalició que governa al costat de PSPV i Unides Podem demanava conéixer el procediment per a la realització de PCR tant de la població interna com dels funcionaris, així com la durada de les restriccions aplicades pel virus.

"Però fins avui, cap resposta", lamenta la diputada en un comunicat, per a advertir que "desgraciadament, estem assistint a un augment exponencial dels casos positius en el centre penitenciari de Picassent; una presó amb una població sobredimensionada on urgeix treballar i donar suport per a buscar la manera més efectiva d'incrementar la protecció".

En aquesta línia s'encaminava una altra proposta presentada per Compromís per a millorar les condicions higiènic-sanitàries en les presons durant la pandèmia. Demanava així a la secretaria general d'Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri d'Interior, un increment dels recursos humans i materials en els centres penitenciaris per a garantir condicions dignes de treball.

Altres mesures que plantejava eren garantir EPI a interns i treballadors o elaborar protocols per als grups bambolla que garantisquen el funcionament dels tallers ocupacionals, així com un circuit diferenciat per a l'accés de persones en quarantena a zones a l'aire lliure. També advocava per mantindre les videotelefonades per a interns amb famílies, advocats i la resta de persones de l'exterior amb les quals habitualment es relacionen.

"Des de Compromís seguim insistint -garanteix la parlamentària- a obtindre respostes de la Delegació de Govern i en què Institucions Penitenciàries prenga cartes en l'assumpte per a posar solució, amb recursos, a tot allò que suposa tindre prop d'un centenar de contagis i quasi mig miler de persones en quarantena".