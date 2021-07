El pleno del Ayuntamiento guarda un minuto de silencio por Miguel Ángel Blanco y las víctimas del terrorismo

En el pleno de este jueves han participado de forma telemática las regidoras Sandra Gómez y María José Catalá, y el regidor Carlos Galiana, que han tenido hijos recientemente, y la concejala socialista Pilar Bernabé por enfermedad.

Otro de los puntos que se ha aprobado en este pleno es el nombramiento de María Teresa Navarro Ferrero como defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de València. La concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, ha defendido que Navarro tiene una "larga trayectoria de activismo" en las entidades y que su nombramiento ha generado una "unanimidad y un apoyo incuestionable".

Por otra parte, el alcalde de València ha defendido que el 93% de los compromisos del Acuerdo Marco para la Recuperación y la Reconstrucción de la ciudad de València, y ha remarcado la incorporación de 76 millones al presupuesto de la respuesta a la pandemia.

En este sentido, ha remarcado que la pandemia ha "afectado a ingresos municipales", especialmente en el transporte público, y ha remarcado que el acuerdo es "fruto de la responsabilidad del Gobierno y la oposición".

Desde los grupos del gobierno, Luisa Notario (Compromís) se ha felicitado por el "consenso y el diálogo abierto" y ha remarcado la "baja incidencia" en el consistorio; mientras que Borja Sanjuán (PSPV) ha señalado que "cuando las cosas se ponen muy duras, lo que menos necesita nadie es que intentemos sacar rédito partidista".

En la oposición, María José Ferrer San Segundo (PP) ha espetado a Ribó: "El 93% de objetivos cumplidos no se lo cree ni usted"; Fernando Giner (Cs) ha dicho "no estar de acuerdo" con el 90% de los puntos y ha afirmado que lo dejaría en "57 siendo muy generoso". Vox, que fue el único partido que no firmó, ha criticado que se ha quedado en "nada más que una foto" y lo ha calificado de "acto de onanismo político".

HACIENDA

En cuanto a los acuerdos relativos al área de Hacienda, el Pleno ha dado luz verde a la sexta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de créditos del Presupuesto de 2021, con una adenda aprobada previamente por la Junta de Gobierno Local, por importe de 11,9 millones de euros, de los que dos millones de euros serán para reforzar la plantilla municipal.

Ha votado a favor el equipo de gobierno; en contra, PP y Vox, y Ciudadanos se ha abstenido. También se ha aprobado la sexta relación de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de créditos y obligaciones de 2021, con el apoyo de Compromís y socialistas, la abstención de populares y Cs, y el disentimiento de Vox.

Otro de los asuntos acordados en el Pleno ha sido la adhesión del Ayuntamiento a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con los votos a favor del equipo de gobierno y la abstención de la oposición. Esto supone que se delegará en este organismo la competencia exclusiva en materia de protección de la legalidad urbanística en el municipio, respecto a las infracciones graves o muy graves en suelo no urbanizable, común o protegido.

El objetivo es fortalecer la defensa del suelo no urbanizable, que en València corresponde a l'Horta y al Parque Natural de la Albufera, y prevenir la irreversibilidad o la consolidación de construcciones ilegales. Durante el debate de este punto, ha estado presente en el Hemiciclo la secretaria autonómica de Política Territorial y presidenta de la agencia, Immaculada Orozco.

VTC

Este jueves el plenario ha aprobado inicialmente la modificación de la ordenanza de Movilidad, que regulará los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), que se tendrán que contratar con una hora mínima de antelación desde la reserva hasta la prestación efectiva del servicio.

Los VTC no podrán estacionar en la vía pública y tendrán prohibido aparcar a menos de 300 metros de lugares de concentración de personas usuarias (puertos, estaciones, centros comerciales y de ocio, centros deportivos, centros sanitarios, hoteles de más de 400 plazas y paradas de taxi de más de nueve plazas).

Entre los cambios se incluye que se procurará la proporción de una VTC por cada taxi que opera en València y la prohibición de la captación mediante geolocalización.

En este punto ha tomado la palabra Fernando del Molino, presidente de la Federación Sindical del Taxi, quien ha afirmado que con esta norma se evita "la injusticia del intrusismo en el sector del taxi". La propuesta ha salido adelante por mayoría, con el apoyo de Compromís, socialistas y Ciudadanos, la abstención del PP, y el voto en contra de Vox.

En la sesión ordinaria del mes de julio se ha avalado un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Vivienda para la cesión al consistorio de los derechos de tanteo y retracto en la ciudad de València, que contempla algunas modificaciones respecto al anterior, aprobado por el Pleno el pasado mes de enero. Así, se amplía el plazo de cesión del ejercicio de estos derechos, que pasa de un año hasta cuatro años, prorrogables cuatro años más.

Igualmente, se concreta que los inmuebles adquiridos se destinarán a vivienda habitual y permanente de familias y colectivos con escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, que estén inscritos en el Registro municipal de demandantes de alquiler.

El derecho de tanteo y retracto permite el Ayuntamiento que, en caso de que un gran tenedor o entidad bancaria pongan en venta una serie de viviendas, la ciudad pueda adquirirlas antes que un fondo de inversión, con las mismas condiciones y al mismo precio, para ampliar el parque de vivienda pública social. El equipo de gobierno ha votado a favor; PP y Ciudadanos, en contra, y Vox se ha abstenido.

MUNICIPIOS POR LA TOLERANCIA Y CEMAS

Todos los grupos municipales, salvo Vox, que ha votado en contra, han apoyado la adhesión del Ayuntamiento al programa Municipios por la tolerancia y la suscripción a la Carta por la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa.

Se trata de una iniciativa de la Fundación Pluralismo y Convivencia, adscrita al Ministerio de la Presidencia, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias y el apoyo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, con el fin de ayudar a los gobiernos locales a gestionar la diversidad religiosa de forma democrática, inclusiva y plural.

Con este propósito, se ha confeccionado la Carta para la Gestión Municipal de la Diversidad Religiosa, que proporciona a las entidades locales recursos y herramientas para mejorar la gestión de esta realidad.

Respecto a la fundación Centro Mundial de València para la Alimentación Urbana Sostenible, Fundación de la Comunitat València, se han modificado los estatutos para pasar de 14 a 12 patrones con objeto de facilitar la integración a los representantes de la Administración General del Estado y no dilatar la constitución de esta fundación del sector público local. Compromís y PSPV-PSOE han votado a favor; PP, Cs y Vox, se han abstenido.