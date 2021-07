El padre del joven en coma tras una brutal paliza en Amorebieta: "Si no se despierta lo van a desconectar"

Un joven se encuentra en estado crítico tras haber recibido una brutal paliza durante una agresión multitudinaria en la madrugada del domingo en la localidad vizcaína de Amorebieta y permanece ingresado en el Hospital de Cruces (Vizcaya). Alexander, la víctima, ha sido operado en el hospital de un traumatismo craneoencefálico.

Su padre, Eugenio, ha dicho que se siente "muerto en vida". "Los médicos me han dicho que si esta semana no se recupera lo desconectarán del aparato. No puedo dormir ni comer", lamentaba el progenitor en una entrevista a El programa del verano.

Por su parte, un amigo que intentó salvar al joven de la paliza grupal declaró que otros chicos le agarraron por detrás para detenerlo. "Yo hablé con la policía el otro día, cuando pasó eso, le dije que habían pegado a un amigo. No los conozco, no conozco a ninguno", dijo. En el momento en el que vio que pegan a su amigo intentó protegerlo: "Entré por medio pero me agarraron y no pude hacer nada".

La Ertzaintza, junto a la Policía Local de Amorebieta, trabaja en la identificación y localización de los autores de la paliza a este joven. Por el momento, ha detenido a siete personas, cinco de ellas menores, pero no descarta que se produzcan más arrestos en las próximas horas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las tres de la madrugada en un botellón ocurrido en un parque de la zona de Jauregiberria, en Amorebieta. El herido empezó a recibir diversas patadas y golpes con palos y botellas por parte de un grupo de jóvenes mientras se escuchaba: "Matadle, matadle", en un vídeo difundido en las redes sociales.