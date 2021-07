La Generalitat pagará alquileres para evitar desahucios de personas vulnerables

La Generalitat de Cataluña pagará el alquiler de personas con una situación de vulnerabilidad acreditada que estén a punto de ser desahuciadas para evitar que se produzca el lanzamiento. La administración ofrecerá a la propiedad de la vivienda un contrato de cinco o siete años de alquiler y, en el caso de que haya habido un impago por parte de los inquilinos debido a su vulnerabilidad, pagará también la deuda de, como máximo, los últimos seis meses.

Así lo ha anunciado este miércoles la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, y el secretario de Vivienda e Inclusión Social, Carles Sala. Ambos han explicado que, con esta medida, el Govern amplía el programa 'Reallotgem' para actuar de forma "preventiva" y paralizar los desahucios en lugar de esperar a que se produzcan para realojar a las personas afectadas.

El plan contará con una dotación inicial de 20 millones de euros que, ha afirmado Sala, será "más que suficiente" para abordar la situación de septiembre a diciembre. Las primeras personas a las que se aplicará esta medida son las 185 familias de la mesa de emergencia de la Generalitat que tienen el desahucio programado entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre.

Así, la Generalitat asumirá la práctica totalidad del alquiler, concretamente, la diferencia entre lo que marca la mesa de emergencia que pueden pagar las personas vulnerables -de media, 70 euros- y lo que marca el índice de referencia del precio del alquiler. Además, la administración también pagará el alquiler de los dos o tres meses que transcurrirán mientras la mesa tramita y emite la resolución favorable sobre las personas en proceso de desahucio.

Esta medida cubrirá casos de alquiler y de ocupación por necesidad y deja fuera a los grandes propietarios que, por la ley 24/2015, ya están obligados a ofrecer un alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio.

900 casos en la mesa de emergencia de la Generalitat

Sala ha detallado que la mesa de emergencia de la Generalitat tiene acumulados 900 casos de familias que aún no han accedido a una vivienda tras ser desahuciadas y que, en el caso de la mesa del Ayuntamiento de Barcelona, la lista es de otros 600 hogares.

Ante esta situación, tanto Sala como Cervera han reconocido que hay "un gran problema de vivienda pública" y que la medida que han presentado este miércoles pretende ser una alternativa a esta problemática. En este sentido, la consellera ha señalado que el Govern trabaja tanto para "conseguir vivienda de manera urgente y rápida" como para "conseguir vivienda pública a través de la construcción, aunque esto no puede ser inmediato".

Por otra parte, Sala también ha criticado que el Gobierno no se haya pronunciado aún sobre si alargará o no la moratoria de desahucios que expira el próximo 9 de agosto. "Nos encontramos ante una situación de gran incertidumbre sobre la normativa, sobre si habrá o no prórroga de la moratoria de desahucios del Estado. Nos sorprende que el Gobierno más progresista de la historia a estas alturas todavía no haya decidido cómo resolver esta situación", ha dicho.