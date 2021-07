Grito de auxilio para evitar el desahucio de Robbin, recién operado a corazón abierto: "Me dio un ataque por el estrés"

"El 13 de julio me iban a desahuciar y, ante la desesperación y la fatiga de no saber qué iba a hacer ni adonde iba a ir, no podía dormir ni concentrarme y, al final, me dio un ataque: tuve cinco preinfartos". Así explica Robbin, desde la cama del hospital tras ser operado a corazón abierto, la causa de su situación: un desahucio que, lejos de haberse paralizado ante su hospitalización, está previsto, finalmente, para este jueves.

Y es que, pese a encontrarse ingresado en el Hospital Clínic de Barcelona y disponer de un informe de vulnerabilidad, la propiedad del piso en el que vive, la Sareb, prevé continuar con el desahucio que la PAH logró paralizar el 13 de julio porque entonces la hermana de Robbin, que vivía con él, tenía coronavirus.

"El banco no piensa en los seres humanos, sólo piensa en unos pisos que tienen ahí vacíos durante mucho tiempo. El mío llevaba 15 años vacío, y ahora que lo reformé, que lo tengo pintadito y que está todo bien para vivir decentemente, me quiere sacar", lamenta Robbin en el vídeo.

Lucía Delgado, portavoz de la PAH, explica que la propiedad no ha dado una respuesta tras haberle expuesto la situación: "Ahora Robbin tiene que guardar reposo, pero el desahucio es el día 29. Nos pusimos en contacto con la Sareb para informarle de que estaba hospitalizado y paralizarlo, aportando el informe de vulnerabilidad e informes médicos, pero no hay respuesta y siguen adelante con el lanzamiento".

"Ayer en la asamblea, Robbin se conectó online y nos comentó que el médico le había dicho que necesitaba reposo y que no podía tener situaciones de estrés, así que, si el desahucio llega a producirse este jueves, puede volver a pasarle cualquier cosa", lamenta. Por este motivo, la PAH ha lanzado una campaña en redes sociales para hacer pública la situación. "Nosotros no somos muy partidarios de exponer así a las personas, pero él lo ha pedido porque está desesperado, no tiene adonde ir", cuenta Delgado.

🚨 Alerta 🚨

Este jueves @sareb, con la complicidad de @PoderJudicialEs, pretenden desahuciar a Robbin que acaba de ser operado a corazón abierto y se encuentra en situación de vulnerabilidad.

👉Advertimos: o paráis YA el desahucio o nos encontraréis de frente 😡#RobbinSeQueda pic.twitter.com/LeOpsuURyS — PAH Barcelona (@PAH_BCN) July 26, 2021

"La moratoria es insuficiente"

Delgado detalla que Robbin vive ocupando un piso de la Sareb con su pareja y que no tienen hijos. Es por eso que, pese a que dispone de un informe de vulnerabilidad, el desahucio sigue adelante. "En los casos de ocupación, la moratoria de desahucios aprobada por el Gobierno y vigente hasta el próximo 9 de agosto sólo protege a familias con hijos menores y a mujeres víctimas de violencia de género".

Por este motivo, desde la PAH no sólo exigen la ampliación de la moratoria en el tiempo, sino también en lo que respecta a las condiciones que deben reunir las personas vulnerables para evitar ser desahuciadas. "Volvemos a insistir con que esta moratoria es insuficiente", señala.

Además, en cuanto a la legislación catalana, Robbin también quedaría desprotegido por estar ocupando. Y es que, el pasado febrero, el Tribunal Constitucional anuló, por un defecto de forma, el decreto que obligaba a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social a las familias vulnerables incluso en situaciones como la ocupación o el vencimiento del contrato. De seguir vigente, "en el caso de Robbin, la Sareb estaría obligada a ofrecerle un alquiler social", asegura Delgado.