María José, hermana del fallecido tras vacunarse con Janssen: "Vamos a reclamar judicialmente"

Este martes moría en Andalucía un hombre de 36 años, sin patologías previas, después de vacunarse con la primera dosis de Janssen. El hombre manifestó sentirse mal poco después de la vacunación, y acabó ingresado en el hospital con un ictus y un fallo multiorgánico, hasta que falleció. Ahora, su hermana, María José confirma que murió por los efectos secundarios de la vacuna: "Pocos momentos después de morir mi hermano nos reunieron y nos dijeron que era causa de la vacuna, causa directa de la vacuna".

En declaraciones al programa 'Espejo Público', María José dice no tener aún ninguna prueba que lo demuestre porque en el hospital "dicen que esto va lento y que tardarían un mes en enviarnos los papeles". Pero afirma que, en cuanto tenga esos papeles, van a "reclamar judicialmente".

¿Por qué se vacunó con Janssen?

María José se muestra especialmente indiganda por el hecho de que su hermano, de 36 años, fue vacunado con Janssen cuando la recomendación de Sanidad es no poner la vacuna de Janssen a los menores de 40 años, salvo excepciones. "Si se sabía que a menores de 40 años no se la podía poner, ¿porque se la pusieron a mi hermano?", se pregunta María José. Y añade, que su hermano "podía haber esperado a que lo vacunarán con la vacuna que le pertenecía. Él no tenía que ser vacunado rápidamente".

La hermana del fallecido manifiesta además su miedo por el resto de personas menores de 40 años a las que le pusieron la vacuna el mismo día que a su hermano: "El día que vacunaron a mi hermano vacunaron a muchos de su empresa y todas eran personas jóvenes. Muchísima gente menores de 40 años".

Un ictus, varios trombos y todos los órganos parados

María José cuenta cómo cuando llevaron a su hermano al hospital, ya no había nada que hacer: "Le provocó un ictus, le provocó varios trombos y todos los órganos parados, le fallaron todos los órganos. La responsable de trasplantes vino a hablar con nosotros y nos dijo que solamente pudo donar la córnea de los ojos porque no había órganos que estuvieran bien porque la vacuna los había destrozado por dentro".

Y recalca varias veces que al culpa de todo la tuvo la vacuna: "Nos reunieron a toda la familia y al el cuerpo médico del Hospital virgen del Rocío y nos dijeron que era directamente de la vacuna".

Ahora, la familia pide que les expliquen por qué le pusieron esa vacuna a su hermano si no era la que le tocaba por edad y afirma que están pasando 2un infierno" por lo que van a denunciar este hecho judicialmente.

Solo un número

"Algunos miembros de la Junta de Andalucía tratan a mi hermano como si fuera solo un número. Mi hermano no es solo un número, ni un DNI. Mi hermano es una persona, con nombre y apellidos con una familia detrás", declara María José, enfadada.

Dice que miembros del Gobierno andaluz han declarado que poniéndose tantas vacunas, es normal que se dé el caso de que falle en una persona. Pero ella se pregunta si se tiene "que alegrar porque sea solo una persona?" y les pide que "Hablen con un poquito más humanidad porque era una persona y tenía una vida por delante".