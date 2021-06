Sanidad y comunidades abordan este martes si poner la vacuna monodosis de Janssen a la población de entre 40 y 49

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas prevén abordar este martes la posibilidad de que la población de entre 40 y 49 años pueda recibir la vacuna monodosis de Janssen cuando empiece a inmunizarse contra la Covid este mismo mes de junio, según la planificación que han ido anunciando los distintos gobiernos autonómicos.

La decisión ya está tomada a nivel de los expertos en vacunas y ahora corresponde a la Comisión de Salud Pública -directores generales del Ministerio y las comunidades- ratificarla, algo que se espera para este martes.

Si finalmente se decide que la población entre 40 y 49 años sea vacunada con Janssen, se buscará con ellos un efecto similar al que ya se logró con la franja de edad de entre 70 y 79 años y de 50 y 59: al no ser necesaria más que una dosis, el proceso de vacunación se acelera porque no hay que esperar al segundo pinchazo. Eso sí, la inmunización con ella no se alcanza al menos hasta 14 días después de recibirla.

De esta manera, la población de entre 60 y 69 años, vacunada en parte con AstraZeneca, seguirá siendo una isla en medio de ciudadanos vacunados con otros sueros, los de ARN mensajero -Pfizer y Moderna- y el de Janssen -considerada de las 'clásicas' y elaborada con adenovirus-.

Aunque muchos trabajadores esenciales con una primera dosis están eligiendo estos días por ponerse la segunda también de AstraZeneca, está previsto que el suero británico no se administre a la población general en la cuarentena, en

línea con la negativa del Gobierno de no administrarlo a los menores de 60 años.

Los primeros en recibir Janssen fueron las personas de entre 70 y 79 años y les siguieron los de entre 50 y 59 años.

Sin embargo, es previsible que no solo se les inocule este suero, que también está experimentando retrasos en las entregas. El Gobierno había anunciado que a finales de junio se habrían recibido 5,5 millones de dosis pero hasta ahora no se han hecho las entregas intermedias en las cantidades comprometidas.

Además, la franja de la cuarentena es la más numerosa en España: en total, son 7,8 millones de personas para las que no serán suficientes los dosis de Janssen, de manera que es previsible que también se inoculen Pfizer y Moderna, dado que AstraZeneca está descartada para ellos.