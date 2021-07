Loli García defiende abrir un tiempo a la negociación en Tubacex y "parar" la huelga y aboga por decidirlo en reférendum

En declaraciones a Europa Press, la dirigente de CC.OO. Euskadi se ha referido, de esta manera a la situación en Tubacex donde se mantiene la huelga indefinida iniciada el 11 de febrero contra los despidos en TTI y Aceralava, que fueron anulados por el TSJPV.

En la última reunión, la empresa, que solicita la desconvocatoria inmediata de la huelga, ha realizado una propuesta para ir readmitiendo progresivamente a los trabajadores despedidos y abrir un proceso de bajas voluntarias y prejubilaciones, aunque mantendría el recurso al TS contra la nulidad del ERE establecida por el TSJPV.

Loli García ha manifestado que la empresa está dando "vaivenes" y ha recordado que el sindicato siempre ha defendido que se abriera un proceso de negociación en Tubacex. "Ante problemas estructurales o coyunturales busquemos medidas de flexibilidad interna negociadas, pactadas y acordadas para evitar despidos y garantizar el mantenimiento del empleo", ha añadido.

A su juicio, ello tiene que estar sujeto a un Plan industrial que "garantice el futuro" de la empresa y la "transición necesaria que se tenga que hacer" para el mantenimiento del empleo.

La líder de CC.OO. ha señalado que, tras la anulación del ERE, que supuso la salida de 129 personas de las plantas alavesas, ve "adecuada" la medida de la readmisión de los trabajadores pero cree que es necesario que "se aporte el Plan Industrial para garantizar el futuro, no del próximo año, de la próxima década, la viabilidad de la empresa y el mantenimiento del empleo". "Esto es lo que no hemos visto a día de hoy, estamos en una situación complicada", ha manifestado.

PARAR LA HUELGA

Loli García cree que, en este momento, y "con el movimiento que ha habido de la empresa", se debería "abrir un tiempo a la negociación" y la "huelga indefinida debe parar".

La dirigente sindical ha explicado que, en todo caso, el sindicato "no va a hacer nada que no se adopte por mayoría en el comité". En este sentido, ha señalado que la decisión no depende de CC.OO., sino "de otras organizaciones sindicales".

Loli García ha manifestado que, por tanto, el comité de empresa tiene que valorar la decisión pero considera "adecuado y necesario dar voz" al conjunto de la plantilla en relación a esta decisión y que "trasladen su opinión vía referéndum".

La secretaria general de CC.OO. Euskadi cree que sería "lo más democrático" que los trabajadores se pronunciasen sobre si es necesario continuar o no con la huelga indefinida y ver si es "suficiente" la oferta que plantea la empresa de readmisión de los despedidos, de negociar bajas incentivadas y de "exigirles que pongan un plan industrial de futuro con inversión encima de la mesa".

En su opinión, se puede abrir "un escenario de acuerdo" y ha recordado que, en todo momento, han planteado que era "necesario consultar al conjunto de los trabajadores para saber cuál era su posición".

En relación al papel de ELA, que se opone, en estos momentos, a la desconvocatoria de huelga si no hay unas "garantías" por parte de la empresa a esa readmisión de los trabajadores, Loli García ha manifestado que no ha visto en este sindicato "mucha voluntad negociadora, pero la empresa también ha estado dando vaivenes".

Loli García ha insistido en que se tiene que "abrir un ámbito de negociación claro y sereno por todas la partes" porque "está en juego" el futuro de dos plantas en una comarca, la del Valle de Ayala, "que ya ha sido muy castigada".

"En ese escenario de oportunidad, con las propuestas que la empresa ha puesto encima de la mesa, creemos que se abre un espacio para intentar buscar acuerdos, sobre todo, no solo para el mantenimiento del empleo ahora, sino para el mantenimiento del empleo de cara a futuro y que en el Valle de Ayala siga existiendo una empresa como Tubacex", ha agregado.

Por otra parte, cree que el Gobierno vasco tiene que tener "una implicación mayor de la que ha tenido" porque "el 99% del sector de tubos de todo el Estado está en Euskadi". "Es un sector muy importante para nuestro país y para el conjunto de Euskadi y es necesario que haya un mantenimiento de la actividad industrial y que haya un mantenimiento del empleo", ha concluido.