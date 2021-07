Torrent reprocha las condiciones "draconianas" que plantea Aena al Govern para ampliar el aeropuerto del Prat

El conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, ha reprochado este miércoles a Aena las condiciones "draconianas" que plantea al Govern para ampliar el aeropuerto del Prat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el titular de Empresa ha asegurado que la empresa pública "ha propuesto unos plazos que no se adecúan al proceso de reflexión profundo que hemos de hacer" cuando reclama una respuesta de la Generalitat en septiembre.

El conseller ha instado a Aena a concretar "qué propuesta concreta se hace para el aeropuerto" en lo referente a la gestión. "No solo es una cuestión de pistas, de obras y de asfalto", ha dicho.

Por otra parte, ha dicho que no se ha notado "una cancelación masiva de reservas" y dice que es "moderadamente optimista" con la campaña turística.

Un modelo turístico que, según Torrent, ha de ser objeto de una "profunda reflexión". En este sentido, el conseller ha asegurado que lo más importante sobre la ampliación del aeropuerto es saber qué tipo de instalación se quiere para los próximos años" y después hacer las infraestructuras que necesitamos, no a la inversa".

Precisamente, la gestión específica del aeropuerto y la ampliación de la infraestructura será uno de los puntos que se tratarán en la comisión bilateral con el Estado de la semana que viene, según ha dicho.

"Aena ha planteado unos plazos que no se adecúan al proceso de reflexión profundo que hemos de hacer. Estamos definiendo cómo viviremos y qué herramientas necesitamos, necesita unos tiempos y unos ritmos en consonancia con el entorno porque hemos de tener una posición competitiva", ha dicho, antes de añadir que Aena "plantea de manera draconiana que hemos de decidir ya el futuro del aeropuerto".

Torrent ha insistido en que consolidar El Prat como hub internacional tiene que ver con "decisiones de carácter estratégico que no tienen relación con el asfalto", en "cómo Aena se está relacionando con las compañías, y en qué decisiones está tomando".

En relación con la campaña turística de verano, ha dicho que no se está notando "una cancelación masiva de reservas" después de las recomendaciones de diversos países de no viajar a Cataluña. "Confiamos en el turismo interior y de proximidad y sobre todo en la prolongación de la temporada para recuperar lo que ahora no se podrá dar", ha dicho.

Por otra parte, ha insistido en que es "imprescindible" que se prorroguen las condiciones actuales de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que estarán en vigor hasta septiembre, ya que "aún hay muchos trabajadores en situación delicada".

Sobre la industria, ha reiterado que "la obsesión" del Departament que dirige es "reindustrializar el país" y ha confiado en el papel que tendrá el nuevo Pacto Nacional para la Industria, que se comenzará a negociar este septiembre para "hacer un salto adelante" hacia la digitalización y la sostenibilidad.

La reindustrialitzación más grande que está en marcha en Cataluña es la de Nissan, que cerrará las tres fábricas que tiene en el país a finales de año. Sobre este 'procés', Torrent ha dicho que hay que trabajar para "encontrar la mejor solución" y que hay "proyectos muy interesantes sobre la mesa" que permiten no solo colocar a los trabajadores que pierden el trabajo, sino que aportan "valor añadido" a toda la industria. De momento, hay cinco proyectos sobre la mesa, dos de los cuales todavía no han presentado una oferta vinculante.