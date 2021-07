Un colaborador de 'Sálvame' bebía ron camuflado en una botella de agua, según Kiko Hernández y Belén Esteban

El de Sálvame es un programa que se hace cada día en directo y durante cinco horas y por el que pasan y han pasado decenas de colaboradores. Es normal por tanto que haya ocurrido de todo, incluso que uno de sus colaboradores se dedicara a beber alcohol durante la emisión.

Así lo ha revelado Kiko Hernández, a raíz de un comentario de Rafa Mora, que acusaba a las cantantes conocidas como Las Mellis de "beberse hasta el agua de los floreros".

Hernández saltaba para contar que en Sálvame había un colaborador que tomaba alcohol. "Aquí había un colaborador que rellenaba sus botellas de agua con ron", aseguraba.

"Un día, cuando no había covid, yo cogí su botella para darle un trago porque tenía una sed que me moría, una botella azul oscuro y me ardía la boca, creía que me querían envenenar", narraba el colaborador.

"Luego ya yo me fijaba en él y veía que él vaciaba la botella de agua y la rellenaba de ron y se pasaba la tarde a sorbitos”, aseguraba Hernández, sin dar el nombre de la persona en cuestión.

Belén Esteban intervenía para refrendar las palabras de su compañero, con un "eso es verdad".