Mari Cielo Pajares se derrumba en directo al enfrentarse a la imagen de su padre, Andrés Pajares

Acudía como invitada a Sálvame este lunes Mari Cielo Pajares, hija del actor Andrés Pajares, pero su intervención se volvía complicada cuando las emociones pudieron a la invitada, que rompió a llorar sin poder enfrentarse a lo que estaba previsto.

La mujer debía colocarse frente a una imagen generada por ordenador que simularía que ella estaba justo sobre el Premio Goya que ganó su padre. Pero no pudo hacerlo.

Mari Cielo contó que la relación con Andrés Pajares es muy mala. "Le doy igual, para él estamos muertas", dijo sobre la nula comunicación del actor con sus hijas.

A Mari Cielo le sobrepasó la situación, por lo que pidió disculpas por no poder prestarse a lo que estaba previsto. "Quiero pediros disculpas, no estoy muy bien, no me encuentro del todo centrada y estoy con ayuda psicológica", explicaba.

"Sabéis que me presto a todo lo que hace este programa, os tengo que agradecer muchas cosas y quiero pedir disculpas a la redacción, a David [el director] y a todos los que preparan sorpresas para el público pero…", decía entre lágrimas.

Anabel Pantoja tomaba su lugar en el croma y el programa continuaba después del duro momento vivido por Mari Cielo.