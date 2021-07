Lola, chafada al enterarse de los rumores de infidelidad de su novio Iván: "¿Y quién es esa tía?"

El novio de Lola estuvo siempre presente en el concurso de su chica en Supervivientes, pues junto con su perro Horus, fue uno de los más nombrados por la concursante, que nada más salir se reencontró con su novio Iván con toda la ilusión del mundo.

Lo que Lola no sabía es que su novio había dejado de ir a plató a defenderla después de que se oyeran rumores de que podría haber sido infiel con otra mujer, algo de lo que Lola se enteró durante el debate final de Supervivientes.

Iván había negado ya esos rumores, aunque reconoció que conocía a la chica de la que se hablaba, aunque no pasó nada entre ellos.

"¿Y quién es esa tía? Me he ido a vivir con él en enero y yo el único vínculo de amistad que conozco son sus amigos, no amigas. No conozco a chicas que me haya presentado", reflexionaba molesta Lola en el plató de Supervivientes.

"No quiero llevarme las manos a la cabeza ni entrar en brote. Voy a hablar con él porque lo primero es escuchar y confiar en él", decía prudente Lola.

Sin embargo, no le han sido del todo inocuos los rumores. "Gracia no me ha hecho porque no me apetece salir de la experiencia de mi vida, como cuarta finalista, reencontrarme aquí con todos mis compañeros y volver al mundo real y de repente llevarme el hosti... de que todo esto ha pasado mientras yo estaba concursando", decía cabizbaja.

Tras una pausa publicitaria durante la que Lola llamó a su novio para pedirle explicaciones las cosas parecieron mejorar.

"Todo bien. He hablado con Iván y me ha tranquilizado. Me ha dicho que tiene las conversaciones y que no hay nada raro", confesaba Lola, que también habló con sus propios padres para pedirles consejo.

"He llamado a mis padres porque me importan su opinión y me dejan tranquila. Me han dicho que confían en él y que no se creen nada", decía Lola más relajada.