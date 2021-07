Giner denuncia que l'Ajuntament de València no ha invertit "ni un euro" en 42 barris en el primer semestre de 2021

Així mateix, Giner ha criticat que "el nivell d'execució del pressupost municipal en el capítol d'inversions és un dels més baixos dels últims anys amb un 12% en aquest mateix període", segons la resposta obtinguda pel regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, sobre Inversions Territorialitzades en barris, ha indicat la formació en un comunicat.

"En el primer semestre de 2021 ja no existien les mateixes restriccions que en el mateix espai de temps de 2020, on si va haver-hi quasi dos mesos de paralització d'execució d'obres pel confinament, com per a tindre un baix nivell de millores en els barris", ha remarcat.

El portaveu ha ressaltat que "l'alcalde està demostrant que té un equip amb poca eficàcia de gestió, ja que en la VI modificació de crèdits va disminuir dos partides pressupostàries destinades a millores en barris per a fer front al pagament de deute del Consorci". "Per a eixes qüestions sí té vista i deixa sense millores als veïns", ha censurat.

En aquesta línia, ha remarcat que en els barris del Perellonet, Ciutat Fallera, San Isidro, Orriols o La Punta no s'ha produït cap inversió. "En el primer no hi ha hagut inversió alguna en els sis primers mesos, s'ha destinat diners per a l'estació depuradora; en Ciutat Fallera, que en teoria hauria de ser un barri capdavanter a millorar, no s'ha fet res i el pla especial porta retard, i en La Punta no s'ha fet res, ni tan sols s'ha encarregat l'Estratègia aprovada l'any passat, o almenys en el document no apareix", ha enumerat.

"Ribó té en una llista negra a diferents barris de la ciutat i no ha invertit res en 2020 ni en aquest primer semestre", ha reiterat. Així, Giner ha assegurat que El Pilar, Tendetes, El Calvari, Trinidad, Ciutat Universitària, San Isidro, En Corts, i els pobles del sud Mahuella i Horno de Alcedo no han rebut inversions en aquest període de temps. A més, ha criticat que en aquest últim l'alcalde "es va negar a acceptar una proposta de Cs per a instal·lar un caixer automàtic".