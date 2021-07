Lydia Lozano, indignada con las medidas antiCovid del aeropuerto de Madrid al volver de vacaciones: "Es un caos"

Este lunes, Lydia Lozano ha vuelto a Sálvame tras pasar unos días de vacaciones con su madre en Canarias. Sin embargo, a su vuelta, tras dar las gracias a algunos trabajadores por la ayuda que le prestaron a su madre cuando tuvo un problema de salud, se ha mostrado indignada con la gestión del aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez con respecto a la Covid.

"Es un caos el aeropuerto, la T4. Es impresionante. Es un verdadero caos", ha opinado al comenzar el programa. "Por cierto, a mí no me pidieron los papeles de la Covid ni a la entrada ni a la salida, estoy indignada".

"Si yo vuelo con alguien que tiene Covid... Es que el avión iba petado. Y yo no me tengo que ir a Canarias a meterme en un hotel confinada por haber estado con un positivo. Tiene que ser a la entrada y a la salida", ha reclamado la periodista.

Sus compañeros se han quedado sorprendidos, pues no opinaban igual. "Yo viajo todas las semanas y siempre me lo piden, saliendo de Madrid y llegando a Canarias", ha asegurado Anabel Pantoja.

-Lydia Lozano: “El aeropuerto es un caos. A mí nadie me pidió los papeles del Covid ni a la entrada, ni a la salida” #yoveosalvame pic.twitter.com/xQrSUs7kwv — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) July 26, 2021

"A la ida [a Canarias] me lo pidieron, pero a la vuelta no", ha aclarado Lydia Lozano. Entonces, David Valldeperas, director de Sálvame, ha intervenido para aclararlo: "Si tú viajas de Madrid tanto a las Baleares como a las Canarias, tienes que aportar 15 días de pauta completa de vacunación o PCR o antígenos. Pero para volver no te piden nada".

"Te lo piden para entrar a las Canarias, pero a la llegada a Madrid no", ha añadido el director. Por su parte, Gema López ha criticado que esto suceda: "Tú te vas a las Baleares, puedes coger cualquier cosa, vuelves a Madrid y no te piden nada".

Tras una pausa publicitaria, Paz Padilla se ha dirigido a la cámara para explicar que la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto con ellos para explicar cómo eran estas medidas: "Tenemos que aclarar que la Comunidad de Madrid no lo exige porque no pueden. Eso depende del Gobierno central y es el Ministerio el que tiene que pedirlo. Eximimos a la Comunidad de Madrid".