A principios de julio, los fans de Dulceida se quedaron sorprendidos con la mala noticia de que rompía con su novia, Alba Paul, con quien formaba una de las parejas más unidas de Instagram.

Ambas decidieron darse un tiempo al menos durante un mes para ver las cosas desde la distancia, y pidieron que no se las juzgara ni se las hiciera daño a pesar de estar ahora separadas.

La influencer ha optado por tomar distancia, y se ha ido a Ibiza con varias amigas entre las que se encuentran Jedet, Nagore Robles o Anabel Pantoja, lo cual le ha hecho recibir algún que otro comentario por estar disfrutando de sus vacaciones en plena ruptura, algo que ha preferido ignorar.

Sin embargo, las críticas se han acrecentado tras mostrar una sesión de KAP (Kundalini Activation Process) que realizó con Magali Dalix, exentrenadora de los concursantes de Operación Triunfo. Este proceso de catársis y relajación busca estimular el sistema nervioso como un modo de que la persona reconecte con su alma, algo a lo que Dulceida ha decidido someterse y le ha hecho terminar llorando desconsolada.

hoy dulceida nos enseña a capitalizar una ruptura en instagram 💔 pic.twitter.com/9MgYEEkmPw — 𝘾𝙤𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖 𝘽𝙖𝙨𝙪𝙧𝙖 © (@coolturabasura) July 24, 2021

"Aunque me veáis así, al terminar me he sentido más en calma que nunca conmigo misma, me ha servido para conocerme un poco más", escribió la influencer en sus stories.

Sin embargo, esto ha sido la última de las publicaciones que han hecho que la acusen de "capitalizar su ruptura", y han cuestionado el valor de este tipo de terapias. "Que se gaste el dinero en un psicólogo en vez de tanta tontería, y encima lo publica en redes fomentando las pseudoterapias", tuiteó una usuaria. "Si no es homeopatía, poco le falta", escribió otro.

Que coño hace??? Que se gaste el dinero en un psicólogo en vez de tanta tontería y encima lo publica en redes, claro que sí, fomentando las pseudoterapias entre sus seguidores 👏🏻 — Lara. 🌸 (@unatuitteramass) July 25, 2021

Si no es Homeopatía, poco le falta — Juan Arcones (Taylor’s version) (@juanarcones) July 25, 2021

Ante tales críticas, Dulceida ha evitado pronunciarse directamente, pero sí ha pedido respeto: "Estoy bloqueando a todas las cuentas que están faltando al respeto en estos momentos. Compartir tu vida en redes no significa que tengas que aguantar insultos o que deseen cosas muy feas".

"Pero no le quiero dar importancia a esas personas y sí a los que estáis con amor y respeto, que sois la gran mayoría. A todos los miles y miles de mensajes bonitos diarios, gracias", escribió en sus stories.