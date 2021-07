Monago critica que Vara acuda a la Conferencia de Presidentes sin acordar el destino de los fondos europeos

Así, Monago ha considerado que dado que estos fondos no es un dinero a fondo perdido sino que es deuda pública "lo lógico" habría sido reunir a los grupos parlamentarios de la Asamblea y habar pactado y consensuado entre todos el destino de los mismos y en qué proyectos se iban a invertir.

Algo que, como ha lamentado no ha ocurrido en Extremadura, ya que Vara y el PSOE "a puerta cerrada en su impongo y mando" han utilizado el "rodillo de la mayoría absoluta", que para "lo único que sirve es para que los extremeños a día de hoy no sepamos nada de qué proyectos va a defender el presidente de la Junta de Extremadura".

El presidente del PP de Extremadura ha realizado estas declaraciones este lunes en una rueda de prensa en Mérida tras la reunión del Comité de Dirección que ha analizado la situación con la que la región afronta la Conferencia de Presidentes que se celebra esta semana en Salamanca.

Así, ha considerado Monago que, ante la "nula información" ofrecida por Vara y sin haber alcanzando acuerdos con otras regiones con características y necesidades similares, Extremadura encara este encuentro entre los presidentes autonómicos y el Gobierno de España como un "mero trámite antes del verano y sin ninguna perspectiva de poder tener éxito ante la misma".

En esta línea, ha sostenido que esta legislatura está suponiendo "un trámite" para el gobierno de la Junta de Extremadura, un "mero trámite para ir sacando la cabeza a flote mientras estamos fuera de todas las decisiones importantes que estas últimas fechas se están tomando".

"En Extremadura no sabemos nada, y mucho nos tememos que no se sabe nada porque no hay nada, no hay un plan. El señor Fernández Vara ha perdido el tiempo durante todo este año sin hacer los deberes y ahora, a la hora de la verdad, a la hora del reparto, no hay nada", ha remarcado.

Por ello, el PP de Extremadura ha exigido a Fernández Vara que "antes de poner un pie" en Salamanca haga público en Extremadura qué es lo que va a defender y qué va a exponer ante el reparto de fondos público más importante de los últimos años porque los extremeños se lo "merecen".

TEMAS CAPITALES

En su intervención, Monago ha recalcado que en la Conferencia de Presidentes se van a tratar "temas capitales" y, en su opinión, la Junta no está preparada para ello. En concreto, ha lamentado que, en relación a los fondos europeos, dotados con 140.000 millones de euros, aún se desconozca cuánto va a venir a Extremadura y dónde se va a invertir.

"No estamos en ningún PERTE, no estamos en ningún foro importante sobre dichas inversiones y Extremadura, por lo tanto, parece que no existe para los Fondos de Recuperación y Resiliencia", ha lamentado, al tiempo que ha criticado que la región lleva tiempo "sin contar para el Gobierno de España" desde que Pedro Sánchez está al frente y Vara se convirtió en el líder "más sumiso que hay en toda España".

EL PP PIDE QUE VARA "NO ACEPTE NI UNA HUMILLACIÓN MÁS"

También ha pedido Monago que Vara "no acepte ni una humillación más" del Gobierno de España, porque "ya son muchas" y los extremeños "no se lo merecen", a lo que ha añadido que una "humillación más" es que Pedro Sánchez, lejos de exigir a Cataluña que participe en la Conferencia de Presidentes con el resto de comunidades, ha accedido reunirse de manera bilateral para tratar los mismos temas días después.

"El señor Sánchez y el señor Aragonés se va a reunir a solas para tratar el reparto de los fondos europeos y alguien se cree que puede salir algo bueno para Extremadura de esa reunión", se ha preguntado el presidente del PP de Extremadura.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

También, y aunque no está incluido en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, una cuestión que algunas comunidades han adelantado que quieren abordar es la reforma del sistema de financiación autonómica, ha planteado el presidente de los 'populares' extremeños.

En este sentido, ha lamentado Monago que Extremadura tampoco esté "preparada" para dicho debate, ya que "ni está preparada ni ha tejido alianzas con otras comunidades autónomas" para "pelear" por los intereses de la región.

José Antonio Monago ha lamentado que el sistema actual no tenga en cuenta, por ejemplo, criterios como el coste de llevar determinados servicios públicos a zonas con baja densidad, alto envejecimiento de la población y una alta dispersión geográfica, como es el caso de Extremadura.

"El primer objetivo que debería cumplir un sistema de financiación autonómico es que todos los españoles pudieran recibir los mismos servicios vivan donde vivan, y eso hoy no se está garantizando", ha indicado, al tiempo que ha considerado que Vara debería haber mantenido ya encuentros con regiones con características similares a Extremadura con el objetivo de hacer un "frente común" y "pelear hasta el último céntimo de euro".

Por ello, ha considerado que es "fundamental" que el presidente de la Junta "no ceda" y rechace públicamente la reunión entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para debatir estos asuntos en un foro bilateral en lugar de hacerlo en la Conferencia de Presidentes.

"Si no dice nada es porque entiende que los catalanes son de primera y los extremeños, a los que él gobierna, son ciudadanos de segunda, y eso no lo podemos permitir", ha aseverado, además de exigir a Vara que reivindique la necesidad de un régimen fiscal especial para Extremadura, que es "compatible" con la reforma del sistema pero "incompatible con las cesiones de Sánchez a los independentistas".