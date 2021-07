Palito Dominguín se rompe al saber que Lola Mencía es la última expulsada de 'Supervivientes': "Me cuesta hablar"

Este viernes, Telecinco emitió la segunda parte de la final de Supervivientes 2021. La gala, presentada por Carlos Sobera, albergó a todos los exconcursantes de la edición y a los defensores de los finalistas: Lola Mencía, Melyssa Pinto, Gianmarco Onestini y Olga Moreno.

Todos los finalistas acudieron en limusina, pero su situación no era la misma: Pinto fue como líder, Onestini salvado por la primera y, en una tesitura muy distinta, Mencía y Moreno como últimas nominadas de la edición. Esto ocurría después de que la pareja de Antonio David Flores pera la elegida por el grupo, mientras que la participante de La isla de las tentaciones 3 fue escogida por la líder.

Los mejores memes de 'Supervivientes 2021' Los mejores memes de 'Supervivientes 2021'

Fue precisamente esta nominación una de las primeras cuestiones en solucionarse en la final. Así, el público decidió salvar a Olga Moreno, quedando Lola Mencía en 4ª posición. Sin embargo, lejos de romperse, la leonesa se mostró muy feliz y satisfecha con su concurso, y agradecida con quienes le habían facilitado llegar hasta allí.

El plató se cae gritando el nombre de Lola. Has sido una concursante DIEZ ❤



🔵 #SVFinal2 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/cnb39uBU0Q — Supervivientes (@Supervivientes) July 23, 2021

La que no se lo tomó tan bien fue su eterna compañera, Palito Dominguín. Y es que, aunque esta se caracteriza por su positividad y por su sonrisa perenne, en esta ocasión no pudo más y se vino abajo. "Me cuesta hablar..." comenzó, en conversación con Carlos Sobera.

Según explicó, no se lo esperaba y pensaba que sería Olga Moreno la expulsada. En cualquier caso, la hija de Lucía Dominguín culminó así un concurso en el que no ha dejado de mostrar su devoción por la leonesa, haciendo campaña desde que fue expulsada en sus redes, y dejando claro siempre que Mencía era su ganadora. El padre de Lola miró con cariño a Palito y bromeó diciendo que la había adoptado.

Cuando Sobera le contó a Mencía la reacción que había tenido su amiga al saber su despedida, esta contó que era normal, pues ambas se habían imaginado una final muy diferente, dando por hecho que llegarían juntas, tal y como se enfrentaron a la mayor parte del concurso.