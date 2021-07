Supervivientes 2021 emite este viernes su final -la segunda parte-. Se termina la edición más larga de todas y deja momentos memorables entre los que destacan la ruptura de Tom y Sandra o el concurso de Lola y Palito. Pero, sin duda, una de las concursantes sobre la que más se ha puesto el foco ha sido Olga Moreno.

No son pocas las veces que la mujer de Antonio David ha hablado de Rocío y David Flores, los hijos de Rocío Carrasco. Una forma de dirigirse a ellos que muchos han criticado al saber que el tema está tan de actualidad y lo que ha sufrido la hija de la Jurado, además de que algunos espectadores han cuestionado las excesivas veces que ha hablado de ellos.

Sin embargo, uno de los rostros de Mediaset más defensores de Rocío Carrasco no se había pronunciado hasta ahora, pues se encontraba de vacaciones hasta el pasado viernes. Pero ha sido este jueves cuando Carlota Corredera, presentadora de Rocío, contar la verdad para seguir viva, ha hablado finalmente del reality de Telecinco.

"Es verdad que me he intentado mantener al margen en el tema de Supervivientes. Lo he seguido y me apasiona, pero me he mantenido al margen porque no soy objetiva respecto a Olga", declaró en Sálvame. "Es público que me he posicionado al lado de Rocío, no porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío".

Carlota: “Olga ha sido colaboradora necesaria en parte del dolor de Rocío Carrasco”. Bravísima @CarlotaLlauger, qué bien hablas 💜💜💜👏🏼👏🏼 #yoveosálvame #APOYOROCIO22J pic.twitter.com/bA7VLYMJZi — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) July 22, 2021

"Por cierto, la gente que me ataca con el dinero, decirles que yo cobro lo mismo apoyando a Rocío que no apoyándola. No tengo un plus. Ni me paga ella ni me paga Fidel", defendió. "Si Olga está en la final es porque el público lo ha decidido y eso es incontestable. Mañana veremos quién gana. Veremos qué pasa a partir de que Olga vuelva a la vida y sepa exactamente lo que ha contado Rocío Carrasco".

Sin embargo, la gallega quiso dejar claro que, cuando Olga se marchó de España, ya se habían emitido los episodios 0 y 1, donde Rocío cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos: "Eso Olga, si vio el capítulo, lo sabe. Sabe en qué términos habló Rocío de cómo le dolía la relación con sus hijos, que era inexistente".

"Por otro lado, yo no olvido que una de las dos miente, u Olga o Rocío, por el episodio del juicio. Olga nos contó cómo Rocío no quiso ni saludar a su hijo contra la versión de Rocío de ese momento, que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre", continuó explicando. "No dudo que quiera a los niños, pero, por lo que sabemos hasta ahora, yo sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío".

"Creo que Olga se ha afanado muchísimo en no darle el papel a Rocío Carrasco como madre de Rocío y David Flores, tenga relación con ellos o no", concluyó la periodista.