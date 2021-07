Carlota Corredera hace una reflexión en su 47 cumpleaños: "Me encanta vivir la vida"

Carlota Corredera está en uno de sus mejores momentos. Y aunque el fallecimiento de Mila Ximénez ha eclipsado estas últimas semanas, la presentadora sigue adelante con sus proyectos profesionales.

Este miércoles Carlota no ha acudido a Sálvame por un buen motivo, y es que está celebrando su 47 cumpleaños rodeada de amigos y familia. Una fecha tan importante en la que no ha dejado pasar la oportunidad de hacer una positiva reflexión.

A través de su perfil de Instagram ha publicado una fotografía en la que sale muy sonriente junto a un globo con forma de estrella en el que se puede leer el número 47.

Junto a dicha imagen, que ya cuenta con más de 13.000 'me gusta', ha escrito una pequeña reflexión: "¡Ya están aquí los 47! Me encanta celebrar mi cumpleaños, me encanta celebrar la vida".

Pero también ha aprovechado para dirigirse a todos sus fans y seguidores para darles las gracias por todas las felicitaciones que está recibiendo: "Muchísimas gracias por tantos mensajes y palabras de cariño, así da gusto cumplir años".

En la sección de comentarios que se han llenado de felicitaciones y buenos deseos podemos encontrar rostros conocidos como Chenoa, Nagore Robles, Toñi Moreno o Marisa Jara.