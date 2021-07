Este viernes, Rocío Flores ha terminado, al menos de momento, sus colaboraciones en El programa de Ana Rosa -ahora El programa del verano- para comentar algunos vídeos previos a la gran final de Supervivientes que se vivirá por la noche.

Melyssa, Gianmarco, Lola y Olga son los cuatro finalistas que optan a la victoria, pero las dos últimas se encuentran nominadas y tendrán que saber si continúan tras la primera expulsión de la noche. Rocío Flores, como ha venido declarando hasta ahora, quiere que salven a la mujer de su padre y, obviamente, que gane.

"Como comentarista, los cuatro que están son muy buenos supervivientes y, como familia, se merece ganar Olga, lo ha dado todo de principio a fin. Se ha superado psicológicamente, ha demostrado tener una fuerza física abismal, ha tenido compañerismo, incluso con los que se llevaba mal", ha opinado la hija de Rocío Carrasco.

Pero, gane o no, este viernes todos dejarán de estar aislados y se reencontrarán con sus familiares, algo de lo que seguro que la concursante tiene ganas. "Yo estoy en Madrid y la voy a recibir. No sé cómo lo vamos a hacer. [Antonio David] no está en Madrid ahora mismo, pero sí va a venir, ya lo confirmo", ha asegurado Rocío Flores. "Evidentemente, aunque las circunstancias hubiesen sido otras, aunque no pueda ir a Mediaset, estará esperándola".

Después, han confirmado que la apnea será la prueba final para decidir quién se salvará del último televoto y pasará a la final, algo en lo que Olga Moreno no ha sido la mejor. "En la apnea lo ha tenido más complicado, pero espero que la ilusión le haga concentrarse y darse cuenta de que puede conseguirlo".

Por su parte, Rocío Flores también se ha pronunciado sobre la carta que su madrastra le dedicó a su hermano, David Flores: "A la gente que le pueda sorprender, David y Olga tienen un vínculo muy especial, desde que prácticamente es un recién nacido. Se va creando con los años un cariño, un amor".

"Entiendo que no lo entendáis", ha añadido. "Olga sabe que David sigue mucho el concurso y él se muere de la ilusión. Es como un reconocimiento a lo importante que es en su vida".

"Aquí no hay nada de lo que están buscando. Tienen un vínculo muy fuerte y es lo que hay", ha explicado la nieta de Rocío Jurado. "Su marido es su marido y es mayor, Lola es muy pequeña, pero realmente quien sigue el concurso de cerca es David".

Además, Rocío Flores ha asegurado que, aunque en su edición no escribieron carta a un familiar, si ella lo hubiese hecho, "se la hubiese escrito también a David".

Su opinión sobre la segunda parte de la serie documental

Después, Joaquín Prat ha introducido un vídeo sobre el intercambio de declaraciones de Amador Mohedano y Rocío Carrasco a costa de Rocío Jurado, pues la segunda parte de la docuserie parece que estará centrada en un supuesto diario que escribió la cantante y que la familia desconocía que existía.

"Si mi abuela estuviese viva, nada de esto hubiese pasado. Ella solo nos quería tener juntos a todos. Si estuviese viva, otro gallo habría cantado", ha opinado la colaboradora de El programa del verano y, después, ha negado conocer la existencia de esos escritos de su abuela.

"Me da igual que ella sea la heredera universal, son tres hijos", ha concluido refiriéndose a su madre.