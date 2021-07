Terelu Campos ya se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Málaga, un tiempo en el que está aprovechando para disfrutar de su ciudad natal, sus amigos y su madre. Sin embargo, María Teresa no parece estar tan contenta allí como esperaba su hija.

"Después de un año he vuelto a Málaga. Ojalá mi economía me lo permita y pueda pasar los últimos días de mi vida aquí. Es mi deseo, después de estos años tan duros", explica la colaboradora de Viva la vida en su artículo de Lecturas.

"Tenía la necesidad de encontrarme con mi tierra, con mis raíces, con mis amigos de toda la vida y con mi familia de aquí", continúa la hermana de Carmen Borrego. "Necesitaba venir, sentarme frente al mar y pensar. Necesitaba llenarme de energía e interiorizar todo el dolor que he pasado todos estos meses".

"Lo primero que he hecho nada más llegar aquí es ver a mi madre. Ella se vino unos días antes", añade. "Pensaba que me la iba a encontrar contenta aquí, pero las cosas no fueron así. Mi madre no está tan a gusto como queríamos que estuviera".

"Me produce una profunda tristeza porque no está disfrutando del privilegio que es tener una casa frente al mar en nuestra ciudad. También la entiendo, cuando uno tiene una edad, adaptarse a otro entorno no es fácil", opina Terelu Campos. "Si hay algo que me consuela es que ha podido ver a sus hermanos y a sus primos. Reconozco que mi madre está un poco antisocial y eso no es bueno".

"Ahora sé que está feliz porque está conmigo y jugamos todos los días a las cartas. ¡Menudas palizas me da!", concluye la madre de Alejandra Rubio.