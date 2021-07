Este miércoles, Terelu Campos ha protagonizado un sonado posado veraniego en bikini en la revista Lecturas. Junto a ella, Carmen Borrego también se ha mostrado en bañador, sin embargo, dentro del magazine, la entrevista ha tenido cierto contenido que ha disgustado a los colaboradores de Sálvame.

El extenso reportaje estaba protagonizado por Terelu, colaboradora de Lecturas, quien le ha hecho la entrevista a su hermana. Entre algunas de las preguntas, han hablado de un hipotético regreso a Sálvame, pero también sobre Mila Ximénez.

La recientemente fallecida periodista era muy amiga de Terelu, pero Carmen, quien tuvo alguna discusión con ella, también confesó estar triste con su pérdida, aunque no tanto como su hermano porque no tenía la misma relación.

Este miércoles, los tertulianos de Sálvame han comentado esta entrevista, y Kiko Hernández no ha podido evitar estallar contra ellas. "¡Ya está bien!", se ha quejado. "Si tanto queríais a Mila, también tenéis que querer a la familia de Mila, y la familia y amigos quieren que se deje de usar su nombre".

"Que vais con pistolistas de agua, vamos a dejar a la gente descansar", ha criticado el exgranhermano sobre una de las fotos en traje de baño que aparecen en la revista. "Lo digo cabreado y desilusionado, porque yo pensaba que jamás lo iban a hacer, sobre todo Terelu".

Belén Esteban, por su parte, ha asegurado que a ella también le preguntan por Mila Ximénez y ella simplemente dice que la echan de menos. "Por respeto a sus familiares, yo hablo fuera, podemos estar horas hablando de ella".

Kiko Hernández ha continuado su crítica y ha defendido que "parte de la entrevista está guionizada, y parte de la entrevista era Mila". "Yo entiendo el contenido, pero en un posado en bañador con pistolitas... Llegan a hacer eso conmigo y me levanto y me voy", ha asegurado.

"Nos llaman todos los días 100.000 veces para preguntarnos cómo estamos, pero es que han pasado ya tres semanas. Todos decimos 'la echamos mucho de menos' y se acabó", ha continuado el tertuliano.

"¿Por qué tienes que estar hablando de una persona que nos duele? Es más, es que resulta incómodo, esas fotos con esas respuestas", ha añadido.

El fotógrafo Gustavo González ha apostillado que, "muy posiblemente, se han hecho las fotos y la entrevista más tarde". "Quiero pensar que hay ciertas sugerencias o imposiciones de la revista, pero es cierto que las líneas rojas las tenían que haber puesto ellas", ha dicho.

Kiko H indignado porque Terelu lleva 3 semanas hablando de Mila en la revista #yoveosalvame pic.twitter.com/iHQLyFp6gf — MaryGH2 (@Mary202085797) July 21, 2021

Kiko Hernández ha vuelto a intervenir para criticar el contenido que estaba generando Terelu Campos sobre Mila Ximénez: "Lleva tres semanas hablando de Mila. El blog, la carta... Ya está bien, no me quiero calentar porque me voy a quedar sin voz. Aquí yo cobro lo mismo hable de Mila o de la Campanario. Pero si hablo de Mila, me sale de mi dolor, de dentro".

"Cuando respondáis el sábado o el domingo, preguntadles a su familia si les está gustando", ha dicho a la cámara refiriéndose a cuando contesten en Viva la vida. "No les gusta absolutamente nada, quieren que la dejen descansar".

"Ya ha pasado tiempo para poder hacer las cosas bien, vamos a hacerlo bien a partir de ahora", ha concluido Hernández y, después, María Patiño ha dicho que consideraba que no había "mala voluntad": "Me quedo con lo que hizo Terelu en vida".