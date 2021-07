Todas las islas suben de nivel excepto Fuerteventura y El Hierro que se mantienen

Así lo ha dado a conocer este jueves el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno donde ha justificado estas decisiones en base al aumento de los casos debido al predominio de la variante delta en el conjunto del mundo y que particularmente en el archipiélago se "ha ido incrementado todos y cada uno" de los indicadores.

Trujillo ha querido incidir en que "en contra de la creencia general" por quienes son principalmente ahora los afectados, los jóvenes, la presión hospitalaria se está incrementado, situándose en el conjunto del archipiélago por encima del 10,37 por ciento.

En relación a la presión hospitalaria, ha apuntado que la edad media está entre 50, 49 años en función de la isla, y ha añadido que Canarias "está a la cabeza" de los indicadores de personas con enfermedades respiratorias en España, lo que les hace "muy vulnerables" ante una cepa que es "muy virulenta".

Por ello, ha subrayado que el "estar vacunado no significa no contagiar, no transmitir", afirmando que se trata de una "falsa protección" que se debe tener "muy en cuenta a la hora del cumplimiento y comportamiento de cada una" de las personas en el devenir cotidiano.

CERTIFICADO COVID

Por otro lado, Trujillo ha avanzado que se va a poner en práctica en los territorios en nivel 4, como es el caso de Tenerife, el Certificado Covid, si bien matizó que esta medida que va a afectar a Tenerife, comenzará a aplicarse el lunes, 26 de julio, para personas a partir de 18 años.

En este sentido, ha puesto tres ejemplos de cómo se aplicará dicho Certificado Covid en las islas en nivel 4 apuntando que en el caso de la restauración en interiores se mantendrá la ocupación del 50 por ciento pero todos deben tener certificado Covid; en centros deportivos cerrados en lugar de cerrar en nivel 4 se permitirá el aforo del nivel 3, el 33 por ciento, pero todas las personas deberán tener certificado; o en las actividades culturales estables, el aforo del nivel 3 que es el 55 por ciento se mantiene en el nivel 4, pero exigiendo el certificado Covid.

De todos modos, Trujillo ha matizado que será el lunes cuando se regulen todas las novedades en relación al cambio de ciertas normas en los niveles como el hecho de que la restauración podrá cerrar a las 00.00 horas en el nivel 4 en lugar de a las 18.00 horas como estaba previsto.

Finalmente, el consejero canario de Sanidad ha augurado que Gran Canaria llegue a "índices similares" a Tenerife debido a la rapidez con la que se propaga la cepa.

Ante este panorama, Canarias espera que este viernes se pronuncie el Ministerio Fiscal sobre el toque de queda y tendrá que pasar una semana para conocer finalmente la decisión del Tribunal Supremo al respecto.