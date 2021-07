El director de un hospital tunecino llora desconsolado ante la falta de oxígeno para sus pacientes con Covid

El director del Hospital Público de Mateur, en Túnez rompió a llorar a las puertas de su centro ante la falta de oxígeno para sus pacientes con una infección severa por covid-19. Su escasez responde a una situación generalizada en el país y las reservas en algunos hospitales se encuentran en mínimos en Túnez.

El llanto del director de este centro hospitalario, que quedó grabado en un vídeo el pasado domingo, ha sido difundido por redes sociales y ha conmovido a muchos usuarios. En él, el médico no puede contener las lágrimas y no encuentra consuelo en la conversación que mantiene por teléfono, en la que, según periodistas locales, explica que un camión con el oxígeno que necesita podría no llegar a tiempo para salvar a parte de sus pacientes.

No obstante, minutos más tarde de esta escena, llega el camión con las provisiones de oxígeno para estos pacientes que, debido a una infección grave, lo necesitan.

Epicentro de la covid-19 en el continente

Con la tasa de mortalidad más alta del continente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Túnez registra desde finales de junio entre 150 y 200 muertes diarias. Según cifras oficiales, el país ha alcanzado los 555.000 contagios y 17. 821 muertes desde el comienzo de la pandemia, recoge EFE.

Desde principios de junio, 21 de los 24 departamentos permanecen bajo un confinamiento total, una medida descartada a nivel nacional por el poder central, que lo justificó por las repercusiones sociales y económicas.

En su lugar, prolongó hasta el 31 de julio el toque de queda -impuesto entre las 20.00 y las 05.00 horas-, la prohibición de desplazamientos entre provincias, las celebraciones sociales y eventos deportivos y religiosos. Unas restricciones que apenas se respetan en la práctica.