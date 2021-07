Este miércoles, Telecinco emitió la primera parte de la final de Supervivientes. Y es que, tras infinitos cambios de programación a lo largo del concurso, el programa decidió dividir su última entrega en dos días: el primero fue este 21 de julio; y el segundo será este viernes, en una gala dirigida por Carlos Sobera.

En primer lugar, se anunció el nombre del último expulsado de la edición, que se encontraba entre Olga Moreno y Tom Brusse, dos de los pesos pesados del concurso. El viernes, sin embargo, se sabrá quién se convierte en el mejor superviviente del año.

Se trató de una dramática expulsión. Tanto, que el francés estuvo muy cerca de sufrir un ataque de ansiedad justo antes de que se revelara quién se quedaba a las puertas de la final, preocupando a la organización. Finalmente, y tras una pausa en la que este pudo relajarse, Jorge Javier Vázquez anunció que la concursante salvada era Olga Moreno.

"Has hecho un concurso extraordinario. El equipo quiere agradecerte cómo te has puesto siempre de parte del programa y lo fácil que nos lo has hecho todo. Has sido uno de los mayores aciertos de la edición. Enhorabuena por tu concurso", dijo Jorge Javier Vázquez justo antes de que el francés entrara en plató.