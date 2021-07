Verdes EQUO presenta su mapa de impactos de los 120 proyectos de megaplantas renovables en la provincia

Para el partido verde andaluz, "la pérdida del centenar de hectáreas que destruirían esos proyectos tendría un serio impacto en el territorio, la biodiversidad y el empleo rural de cientos de familias", han señalado en la presentación los coportavoces del partido en Andalucía y Málaga, Mar González y Ángel Rodríguez.

También, han anunciado la intervención de su grupo en el Parlamento europeo, European Greens/EFA, ante la Comisión Europea con motivo de la aplicación de fondos europeos Next Generation en "esta oleada de agresiones ambientales incumpliendo la legislación comunitaria".

En Andalucía, según Mar González, "se han presentado a día de hoy más de 600 proyectos que afectan a cerca de 1.000 hectáreas de territorio, sin contar con los miles de kilómetros de líneas de Alta Tensión, lo que para Verdes Equo supone un impacto crítico inasumible".

El mapa malagueño, elaborado por Verdes EQUO con la colaboración de las asociaciones Valle Natural Río Grande y de Aliente, servirá para valorar visualmente el impacto real de estos proyectos por lo que "lo pondremos a disposición de las plataformas ciudadanas, sin cuyo esfuerzo y compromiso activista no nos habríamos enterado de la enorme magnitud de esta amenaza socioambiental", en palabras de Rodríguez.

"Ante la lógica alarma social en los territorios afectados, como el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves o el Valle del Guadiaro, vamos a apoyar hasta donde nos sea posible el trabajo de las plataformas y colectivos ciudadanos en su defensa de la vida rural y el medio ambiente", ha afirmado el coportavoz malagueño.

En palabras de la coportavoz verde andaluza, "estos megaproyectos no responden a una necesidad ciudadana sino a intentos de especulación aprovechando los fondos europeos, como demuestra que están impulsados por fondos buitre. No es necesario especificar que estos agentes no están preocupados por una transición energética justa, sino que buscan hacer negocio a costa de nuestra tierra y de nuestro medio rural".

Por ello, ha considerado que "tenemos que fomentar el ahorro energético, el autoconsumo solar y las comunidades energéticas locales en las que se produzca allá donde se va a consumir, es decir, energía de kilómetro cero para que no sean necesarias líneas de alta tensión que pierden el 30 por ciento de la electricidad en su traslado".

En este punto, los coportavoces han anunciado la presentación de una batería de preguntas y propuestas a la Comisión Europea desde European Greens/EFA, incluida la posibilidad de procedimiento sancionador, al haber detectado el incumplimiento de cuatro directivas comunitarias: las que regulan los hábitats, las aves, la evaluación ambiental y el mercado interior de la electricidad.

Así, según el documento técnico, "se verán seriamente afectados hábitats de fauna y flora en peligro, como las aves esteparias, el pinsapo o el alimoche, bosques y espacios naturales protegidos en Los Alcornocales, Sierra de las Nieves o Montes de Málaga pasando por ecosistemas fluviales en los ríos Grande, Guadalhorce o Guadalmedina".

El mapa presentado muestra también la pérdida de hectáreas de terrenos agrícolas de gran valor estratégico alimentario, con la consiguiente destrucción de empleo rural, así como la desaparición de paisajes clave para el turismo sostenible de calidad en comarcas como Serranía de Ronda, Valle del Guadalhorce o Sierra de las Nieves, ahn lamentado.