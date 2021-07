Profesores denuncian "presiones" para aprobar a un alumno con ocho materias suspensas que no acudía a clase

Un alumno de 2º de ESO del IES Félix Rodríguez de la Fuente de Sevilla ha sido aprobado de golpe de las ocho asignaturas que tenía suspensas. Los profesores han denunciado "presiones" por parte de la dirección del centro para aprobar a este chico.

La madre del joven puso una reclamación al centro educativo argumentando "que el alumno ha estado desatendido y se podría haber hecho una excepción con su caso", según adelanta El Mundo. Además, se da la situación de que el chico tiene abierto un expediente por absentismo escolar. La progenitora explicó que el joven era asmático y no podía acudir al instituto por la situación sanitaria provocada por la covid-19, pero la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía afirmó que "la ausencia no tiene justificación y ser asmático no le imposibilita acudir a clase".

El alumno asistía a los exámenes presenciales y entregaba algunos trabajos, pero no alcanzaba los mínimos exigidos para aprobar. Los profesores presentaron pruebas donde se veía su interés por que el joven aprendiese desde casa sin resultado y decidieron ratificar los suspensos. Pero entonces llegó la directora y les dijo que "tenían que aprobar al alumno porque, si no, iban a tener problemas", relatan fuentes presentes en la conversación.

Los docentes se volvieron a reunir el 29 de junio y "para no tener líos" decidieron aprobarle los ocho suspensos. La Junta de Andalucía ha abierto una investigación para "dilucidar por qué se ha decidido modificar la evaluación de un día para otro".