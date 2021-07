Este martes, Rocío Carrasco ha acudido a Sálvame para realizar su sección Hable con ella. Pero la hija de la Jurado tiene mucha tela que cortar antes, pues su tío, Amador Mohedano, acudió a Viernes Deluxe y habló de ella y su serie documental.

Sin embargo, ha entrado a plató acompañada por Jorge Javier Vázquez, quien ha aprovechado para preguntarle sobre el tema que habían estado hablando minutos antes: el concurso de Olga Moreno en Supervivientes.

La mujer de Antonio David ha protagonizado un vídeo, que se emitirá íntegro en la gala del miércoles, donde aparece llorando desconsolada por la situación de su marido, Rocío y David Flores.

Llega la final de Supervivientes y Olga lleva su victimismo al extremo #ConexionHonduras15 pic.twitter.com/bJ4pwkXFR2 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 19, 2021

Al recibirla, el presentador ha imitado los lloros de Olga. "¿Lo has visto?", le ha preguntado. "No, no lo he visto, me lo han dicho", ha respondido ella. "No me extraña nada, porque ella es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento, está claro, sin importarle".

-Rocío Carrasco: “Olga es una superviviente nata. Lleva 20 años sobreviviendo de mi sufrimiento sin importarle” #HableConElla #yoveosalvame pic.twitter.com/soaK2pxhUf — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) July 20, 2021

"¿Crees que si ganara los 200.000 euros te tendría que dar el 20%?", le ha preguntado el catalán. "Hombre, yo parece que he ido a Supervivientes, he hecho algo", ha respondido ella.