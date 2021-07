La final de Supervivientes 2021 está ya a la vuelta de la esquina, este miércoles, Mediaset emitirá una primera final y una final definitiva el próximo viernes. Han pasado algo más de tres meses desde que los supervivientes se embarcaron esta experiencia vital y solo cinco han conseguido llegar a la final: Gianmarco Onestini, Melyssa Pinto, Lola Mencía, Olga Moreno y Tom Brusse. Uno de los dos últimos no podrá llegar a la final definitiva, ya que se enfrentan a la última nominación del concurso.

Este martes, Rocío Flores ha estado en El programa del verano donde se le ha podido ver bastante nerviosa por el inminente final para la mujer de su padre, Olga Moreno. La colaboradora ha defendido el concurso de la superviviente durante estos tres meses y este martes ha vuelto a hacer en directo un alegato para que pueda llegar a la final definitiva. Flores se ha mostrado muy emocionada viendo los vídeos de su madrastra y ha afirmado que está deseando reencontrarse con ella en España.

La tertuliana ha confesado que ve un gran cambio en el espíritu de Olga y que cree que vuelve más fuerte de lo que entró. Hay que recordar que las últimas imágenes en las que se pudo ver a la mujer de Antonio David despidiéndose de Rocío Flores, se la vio bastante afectada, entre lágrimas, metiéndose en un taxi que la llevó al aeropuerto antes de embarcarse a Honduras. La finalista de Supervivientes llegó a Cayos Cochinos con una difícil situación familiar aparcada en España y con el frente con Rocío Carrasco abierto.

"He necesitado un montón ha Olga", la colaboradora está muy emocionada por reencontrarse con la concursante de @Supervivientes #PdV20J https://t.co/W0q2JCQuaK — El programa del verano (@elprogramadear) July 20, 2021

Sobre su despedida con Olga, ha hablado este martes Ro Flores en plató y ha contado que fue un momento muy emotivo, pero que esas no fueron las últimas palabras que pudo intercambiar ella. Y es que, al parecer, la superviviente le envío un último mensaje una vez ya estaba incomunicada en el hotel. "Que sepas que todas las veces que nos hemos enfadado o que te he regañado han sido para que te convirtieses en la mujer en la que te has convertido", decía el mensaje que Olga Moreno dedicó a su hijastra.

Alessandro Lecquio le ha preguntado a la su compañera si Moreno le ha dado "todas las broncas que ha necesitado". "Olga es una de las personas con las que más discuto en mi día a día, porque chocamos mucho, pero a la vez es una persona que me ha enseñado muchísimo", ha respondido la exconcursante de Supervivientes.