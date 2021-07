El jutjat obri juí oral contra Enric Nomdedéu pel 'cas dels sobres'

El jutjat d'instrucció número 2 de Castelló ha obert juí oral contra el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu; l'exvicealcaldesa de Castelló, Ali Brancal; i l'exassessor de Compromís, Miquel Torres, en la causa oberta contra ells per suposadament utilitzar el servici postal municipal de l'Ajuntament de la capital de la Plana per a enviar paperetes electorals en 2014.

Al novembre de 2019 la causa va ser sobreseguda després de demanar la Fiscalia l'arxiu de la mateixa. El querellant -Partit Popular- va presentar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial en el qual sol·licitava la revocació de l'acte que decretava el sobreseïment provisional de la causa i que s'acordara la continuació del procediment, en al·legar que el resultat de les proves permetia concloure la concurrència de tots els requisits exigits pel tipus penal objecte de querella -malversació de cabals públics-.

L'Audiència de Castelló va estimar el recurs del querellant en considerar que, examinada tota la instrucció seguida i les al·legacions de les parts, assisteix la raó al recurrent, doncs del resultat de les diligències d'investigació practicades no és possible descartar la participació dels investigats en els fets il·lícits denunciats, ja que "existeixen suficients indicis racionals de criminalitat per a la seua imputació".

El jutjat considera que procedeix ara acordar l'obertura del juí oral en considerar l'argumentació continguda en l'acte dictat per l'Audiència Provincial.

El jutjat assegura que del resultat de les diligències practicades resultaria que no es desvirtuen els indicis de participació dels investigats en els delictes imputats en els termes argumentats per l'acte de l'Audiència Provincial i per l'acusació.

Testimonis

D'aquesta forma, s'indica que els testimonis proposats per les defenses van reconéixer que en la data en la qual s'imputen els fets denunciats quasi no acudien a l'Ajuntament en el qual també es realitzarien tasques d'ensobrat i van indicar la participació de l'investigat Miguel Torres en la dació d'instruccions sobre com s'havia de realitzar l'ensobrat.

Així mateix, el testimoni proposat per l'acusació va declarar haver rebut al seu domicili un sobre amb la capçalera de l'Ajuntament que contenia propaganda electoral i paperetes per a les eleccions, coincident amb els quals obren en les presents diligències sobre els quals es va realitzar la diligència d'obertura, en les dates en les quals s'imputen els fets investigats.

Per tot açò, el jutjat estima que no procedeix el sobreseïment de les actuacions sol·licitat pel Ministeri fiscal i les defenses dels acusats, per la qual cosa procedeix el dictat d'acte d'obertura de juí oral.

El PP demana per un delicte de malversació de cabals públics 3 anys de presó per a Nomdedéu, Brancal i Torres, així com inhabilitació especial per al càrrec o ocupació pública per un període de 6 anys; i, a més, sol·licita altres 3 anys de presó i inhabilitació especial per un període de 2 anys per al secretari autonòmic d'Ocupació per falsedat documental.

El ministeri fiscal, en el seu escrit de conclusions provisionals, va assenyalar que els fets relatats no eren constitutius de delicte, i sense delicte no hi ha autor, per la qual cosa demanava l'absolució dels acusats, igual que les seues defenses.

Nomdedéu

Nomdedeú ha publicat un missatge en les seues xarxes socials en el qual assegura que no renunciarà al seu càrrec. Segons indica, va informar a qui devia de la seua determinació per a renunciar si el fiscal l'acusava formalment. "Per injust que siga, sent com sóc innocent, preferisc allunyar-me i que no hi haja alt càrrec del govern valencià en la banca, que no hi haja representant públic de Compromis en la banca".

"Però la fiscalia, lluny d'acusar-me, reitera que no hi ha crim. Per tant, el valor suprem que representaria el meu sacrifici renunciant al meu càrrec malgrat ser innocent, seria en aquest cas un regal temerari per a l'estratègia del PP", afig.