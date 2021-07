La Filmoteca d'Estiu torna amb una edició berlanguiana i una major presència del valencià

La Filmoteca d'Estiu torna als Jardins del Palau de la Música de València en una edició que se celebrarà del 30 de juliol al 29 d'agost i amb la qual es pretén "tornar a una certa normalitat" amb un aforament del 75% que alliberarà 712 butaques de les 915 disponibles. El cicle retrà homenatge a Luis Berlanga, amb motiu de l'aniversari del seu centenari, i, com ja és habitual, combinarà la projecció de les premiades com a millors pel·lícules de l'any amb la revisió de grans clàssics.

El director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, ha presentat en roda de premsa el cartell i la programació de la Filmoteca d'Estiu, en un acte acompanyat pel director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia de l'IVC, José Luis Moreno; el dissenyador Ibán Ramón, autor del cartell i la imatge visual; el cap de programació de la Filmoteca, José Antonio Hurtado; la directora de l'Aula de Cinema de la Universitat de València, Áurea Ortiz, i el productor Rafa Molés, representant de 'La mort de Guillem', llargmetratge valencià inclòs dins de les projeccions d'enguany.

"La Filmoteca d'Estiu torna a una certa normalitat pel que fa a l'edició de l'any passat, quan la capacitat va ser del 30%", ha celebrat Guarinos, qui ho ha definit com "un bon aforament per a gaudir del cinema en pantalla gran". Com a novetat, aquesta edició permetrà la venda d'entrades en línia a través de la web de l'IVC.

Guarinos ha assegurat que, com en edicions anteriors, l'IVC segueix apostant per incrementar el subtitulat i la projecció de pel·lícules en valencià. Així, de les dotze pel·lícules programades en 2021, quatre han sigut subtitulades al valencià, a més de la inclusió de 'La mort de Guillem', "una producció valenciana i en valencià".

El cartell i la identitat visual d'aquesta edició han sigut creats per Ibán Ramón. El dissenyador valencià ha assenyalat que "els cartells d'enguany segueixen la línia de l'any anterior, una imatge abstracta que interpreta feixos de llum a partir de diferents trames i colors. Una sèrie de cartells que suggereixen certa estètica cinètica".

Inauguració berlanguiana

La Filmoteca d'Estiu s'inaugura el divendres 30 de juliol, a les 22.30 hores, amb la projecció de 'Bienvenido, Mister Marshall!' (1952), dirigida per Luis G. Berlanga, amb la col·laboració de Juan Antonio Bardem en el guió, i protagonitzada per Lolita Sevilla, Manolo Morán i José Isbert. La pel·lícula es podrà tornar a veure el dissabte 31 de juliol en el mateix horari.

A més, la sessió inaugural serà presentada al públic amb l'espectacle 'Bienvenido, Mr. Berlanga', de JM Gestión Teatral, realitzat per un grup d'actors i actrius i una banda de música, en el qual es recrearan escenes de la pel·lícula.

Conformat per dotze pel·lícules i 27 projeccions, la programació de la Filmoteca d'Estiu 2021 es divideix en tres cicles: 'Berlanga i la comèdia', 'Collita de premis' i 'Aniversaris cinèfils'.

Dins de les activitats commemoratives de l'Any Berlanga impulsades per la Filmoteca de l'IVC, figura el cicle 'Berlanga i la comèdia', organitzat en col·laboració amb l'Aula de Cinema de la Universitat de València. El cicle no només arreplega pel·lícules de Berlanga, sinó també comèdies europees i espanyoles que li van servir d'inspiració o van ser dirigides per directors de la seua generació o per mestres del cinema admirats pel cineasta valencià.

Aquest cicle, que va començar a les Nits de Cinema, que s'està celebrant en el claustre del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, prossegueix a la Filmoteca amb quatre pel·lícules. A més de 'Bienvenido, Mister Marshall!' (30 i 31 de juliol), s'han seleccionat títols amb repartiments corals o amb temàtiques estivals.

'Pasaporte para Pimlico' (1949), d'Henry Cornelius, una comèdia britànica rodada en els estudis Ealing, que es projectarà amb subtítols en valencià (3 i 5 d'agost). 'Novio a la vista' (1954), de Luis G. Berlanga, una comèdia d'amors juvenils a l'estiu, rodada a Benicàssim, també amb guió de Juan Antonio Bardem (14 i 15 d'agost).

Finalment, es projecta el clàssic francés 'Las vacaciones del señor Hulot' (1953), de Jacques Tati, un cineasta molt volgut per Berlanga (16, 17 i 19 d'agost).

Collita de premis

En el ja habitual cicle 'Collita de premis' es podran veure les pel·lícules guanyadores dels principals certàmens cinematogràfics: 'Las niñas' (2020), de Pilar Palomero, que va obtindre el Goya a la millor pel·lícula (1 i 2 d'agost); i la danesa 'Otra ronda' (2020), de Thomas Vinterberg, millor pel·lícula en els Premis de l'Acadèmia Europea i Óscar a la millor pel·lícula estrangera (12 i 13 d'agost).

També podran veure's en versió original en valencià 'La mort de Guillem' (2020), de Carlos Marqués-Marcet, sobre l'assassinat del jove activista antifeixista Guillem Agulló per un grup d'extrema dreta en 1993 (22 i 23 d'agost). Estrenat en el Festival de Cinema de Màlaga, el llargmetratge va obtindre els premis a la millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu protagonista (Gloria March) en els Premis de l'Audiovisual Valencià de 2020. També va obtindre el premi a la millor pel·lícula per a televisió en els Premis Gaudí de 2020.

La projecció de 'La mort de Guillem' del diumenge 22 d'agost comptarà amb la presentació de l'equip de la pel·lícula.

El cicle amb les millors pel·lícules de l'any culmina amb 'Nomadland' (2020), de Chloe Zhao (27, 28 i 29 d'agost), que va obtindre els Óscar a la millor pel·lícula, millor direcció i millor actriu protagonista (Frances McDormand), a més d'altres guardons internacionals.

Aniversaris cinèfils

Dins del cicle 'Aniversaris cinèfils' es projecta 'El chico' ('The Kid', 1921), dirigida i protagonitzada per Charles Chaplin, que celebra el seu centenari. Aquest clàssic del cinema mut es projecta en una nova versió restaurada 4K i amb rètols en castellà (6 i 7 d'agost).

També es projecten tres pel·lícules en versió original amb subtítols en valencià: la versió remasterizada de 'Gilda' (1946), de Charles Vidor, en el 75 aniversari de la seua estrena (8, 9 i 10 d'agost); el clàssic de culte 'Carretera asfaltada en dos direcciones' (1971), de Monte Hellman, que compleix cinquanta anys (20 i 21 d'agost), i 'Crash' (1996), de David Cronenberg, que celebra el seu 25 aniversari (24 i 26 d'agost). Aquestes dos pel·lícules es projecten en versions restaurades 4K.

De les dotze pel·lícules que conformen la programació de la Filmoteca d'Estiu de 2020, quatre es projecten en versió original amb subtítols en valencià: 'Gilda', 'Crash', 'Pasaporte para Pimlico' i 'Carretera asfaltada en dos direcciones'. També es projecta en versió original en valencià 'La mort de Guillem', un llargmetratge amb ajudes a la producció de l'IVC.

Com a l'edició de 2020, totes les sessions de la Filmoteca d'Estiu s'obriran amb la projecció d'una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, super 8 mm, 9,5 mm i 16 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de 'home movies' de temàtica estiuenca, pàgines d'un àlbum de família que recorre diverses dècades.